In volo con l’Aeronautica Militare, lo spot anche per la bellezza di Assisi dall’alto (foto+video)

Un’esperienza immersiva, quella di In volo con l’Aeronautica Militare, che è anche uno spot per Assisi, visto che il video dell’Ansa è stato tra l’altro ripreso anche dal Sole 24 Ore, quella rivolta agli studenti di Perugia e resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Aeronautica militare, l’Ufficio scolastico e il Comune di Perugia. (Continua dopo il video – link diretto)

Iniziato lunedì scorso, In volo con l’Aeronautica Militare avrà termine il 16 novembre il corso di cultura aeronautica a cui stanno partecipando, su base volontaria, centosessanta studenti di sette scuole superiori perugine. “Siamo orgogliosi per tutto quello che fate – ha dichiarato questa mattina la presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti partecipando alla presentazione dell’iniziativa -. La nostra Aeronautica è una scuola straordinaria in tutto il mondo. Quella del volo – ha poi affermato – è una passione che può tradursi in veri e propri percorsi formativi e occupazionali. Questa esperienza non dà solo opportunità ai ragazzi selezionati, ma apre alla curiosità e alla conoscenza, ma soprattutto dà la possibilità di scelta ai nostri giovani che possono così intraprendere percorsi capaci di fare la differenza per il futuro del nostro paese. Il nostro paese da queste esperienze può trarre nuova linfa, perché come popolo noi abbiamo la creatività, la forza e il coraggio di essere apripista in tanti settori”.

Il corso di cultura aeronautica è diviso in due fasi. Nella prima settimana sono state previste lezioni di teoria (principi di aerodinamica, strumenti di bordo, sicurezza del volo, accenni di meteorologia. Seguirà la fase più emozionante, l’esperienza del volo in formazione a bordo degli aerei Siai U-208, presso l’aeroporto San Francesco d’Assisi. Ad affiancare i giovani “apprendisti” sono i piloti istruttori di volo del 60° Stormo dell’Aeronautica militare italiana. Agli studenti che avranno frequentato il corso verrà consegnato un attestato utile all’acquisizione di un punteggio valido per i concorsi dell’Aeronautica Militare. (Clicca qui per vedere il video dell’Ansa)

