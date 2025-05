Amministrative 2025 ad Assisi, comincia lo spoglio della sfida Cicogna-Stoppini: affluenza al 64%. Poco prima delle 19 ancora avanti Stoppini (foto e video)

(Aggiornamento delle 18.25) Con 12.321 voti scrutinati Stoppini ha 6.456 voti e Cicogna 5.855. Intanto la presidente della Regione Stefania Proietti ha rilasciato una prima, cauta dichiarazione. (Continua dopo il video)

(Secondo aggiornamento delle 17.35) con 8.480 voti scrutinati Valter Stoppini prende il largo e il vantaggio sale a oltre 600. 4.549 voti Stoppini e 3.931 voti Cicogna, pari a 53% e 46%.

(Primo aggiornamento delle 17) Intorno alle 17 arriva la prima proiezione per queste amministrative 2025 ad Assisi: con il 30% circa dei voti scrutinati e molte sezioni ancora incomplete e parziali, il vantaggio di Valter Stoppini sarebbe di circa 10 punti percentuali su Eolo Cicogna, grosso modo 55% contro 45%, per un totale di circa 400 voti di vantaggio. Si tratta di una proiezione parziale e come detto sono ancora da scrutinare tutte le sezioni più “popolose” e soprattutto c’è in ballo ancora circa il 70% dei voti. (Continua dopo la gallery)

(Articolo in continuo aggiornamento) (Flavia Pagliochini) Un match a due, quello delle amministrative 2025 ad Assisi, in cui saranno potenzialmente 23.026 cittadini a decidere chi, tra Valter Stoppini ed Eolo Cicogna, succederà a Stefania Proietti, che ha terminato il suo mandato un paio d’anni prima per la corsa vittoriosa alla Regione.

Nel Comune di Assisi, alle elezioni amministrative di domenica 25 e lunedì 26 maggio, avrebbero potuto votare in teoria 11.204 uomini e 11.822 donne, su una popolazione di 27.880 abitanti (ultimi dati Istat). A votare è stato il 64,36% degli aventi diritto, era stato il 65,67% quattro anni fa; nel 2016, quando si era votato in un giorno solo, l’affluenza era stata del 70,21 alle 23. Nella giornata di domenica il dato definitivo era stato del 49,43%, nel 2021 era al 49,02 %. A meno di un improbabile voto perfettamente diviso in due, comunque teoricamente possibile, non ci sarà ballottaggio. (Continua dopo la foto)

Secondo i dati di Eligendo delle ore 15 le sezioni in cui si è votato di più sono la 29 (74,56% degli aventi diritto; è il seggio di Torchiagina, patria di Valter Stoppini), la 9 (seggio di Santa Maria, al 71,37%; Santa Maria è la ‘casa’ di Eolo Cicogna), la 15 (Santa Maria degli Angeli, 70,09%) e il seggio numero 7 (uno dei seggi di Assisi centro, 70,75%); il record negativo spetta probabilmente al seggio 1, quello ubicato all’interno del Comune dove ha votato il 33,98 % degli aventi diritto (si tratta di un seggio sempre dalla bassa affluenza, dove votano anche molti residenti all’estero), il seggio 32 a Porziano, dove ha votato esattamente la metà degli aventi diritto (50%) e i seggi 8 (Santa Maria degli Angeli, 55,62%) e 2 (Assisi centro, 59,91%).

Alle amministrative 2025 ad Assisi, oltre ai due candidati sindaco, ci sono 160 aspiranti consiglieri comunali, per una campagna elettorale che quasi non si è sentita: tanto uso dei social e tanti incontri, nessuno scontro mediatico per i due front runner (entrambi 70enni) in corsa, qualche “pizzico” tra le due coalizioni su asili, ospedali e fonderie Tacconi. A sostenere Cicogna oltre a Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, le due liste civiche Eolo Cicogna sindaco e Assisi al Centro – Cicogna Sindaco, listone che raccoglie moderati e formazioni varie; per Stoppini, oltre al Pd di Assisi, il patto civico composto da Assisi Domani e Assisi Civica, il listone “Progressisti per Assisi”, composto da esponenti di Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista e Alleanza Verdi e Sinistra, e la terza civica Valter Stoppini per Assisi.

Chiudiamo, per ora, con un contributo di Chiucchierino de Jangeli, che ha analizzato le tornate elettorali del 2021 – comunali – e del 2024 – regionali.

