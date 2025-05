Amministrative 2025 ad Assisi, le reazioni: la gioia del centrosinistra, soddisfatta pure Fratelli d’Italia

Cominciano ad arrivare, dopo quelle “a botta calda”, le prime reazioni dal centrosinistra e dal centrodestra dopo le elezioni amministrative 2025 ad Assisi che hanno visto la vittoria di Valter Stoppini. Grande gioia per il centrosinistra, mentre nel centrodestra (che all’ottimo risultato di Eolo Cicogna vede mancare in alcuni casi quello dei partiti) si festeggia per l’ottimo risultato di Fratelli d’Italia e per i vari seggi conquistati dai singoli esponenti.

“Il Partito Democratico di Assisi, ancora una volta al centro della coalizione di centrosinistra, esprime grande soddisfazione per l’esito delle amministrative 2025 ad Assisi. Aver vinto per la terza volta consecutiva ad Assisi, oltre ad essere un risultato storico, ci rende pieni di orgoglio e di fiducia guardando al futuro. Valter Stoppini si è confermato persona capace e affidabile. La sua storia professionale parla da sola ma quello che è stato in grado di dimostrare durante questi anni di governo e questa campagna elettorale ha certificato che era, è e sarà la migliore scelta possibile per amministrare la nostra città. Dietro di lui una lista del PD forte, compatta e coesa, che ha portato a casa un grandissimo risultato. La lista più votata della coalizione e l’elezione diretta di 3 consiglieri comunali. Una costanza che prosegue ormai da nove anni ad Assisi a dimostrazione del fatto che il Partito Democratico continua a rappresentare una certezza nel panorama politico locale e regionale”.

“Una coalizione che – ricorda il Pd di Assisi – ricalca il Patto Avanti, guidata da valori che da sempre ci appartengono. Ciò che questa amministrazione è stata in grado di mettere in campo per quanto riguarda la scuola, il turismo, l’attenzione ai più fragili, passando dal tema della sicurezza e della tutela del territorio senza escludere alcuna frazione. Ma anche e soprattutto ciò che abbiamo intenzione di portare avanti, temi e argomenti ai quali si è cercato di dar voce per tutta la campagna elettorale fuggendo dalla sterile polemica sulla quale il centrodestra ha cercato di far leva. Un grandissimo ringraziamento a tutti gli elettori che ci hanno consentito di raggiungere questo importante obiettivo e una nota di merito doverosa a tutti coloro che si sono messi in gioco in queste settimane di campagna elettorale, sia come candidati e candidate che come militanti dediti alla causa, andando casa per casa, bussando a tante porte e parlando con i cittadini. Il vostro supporto è stato fondamentale e senza tutto ciò il Partito non potrebbe andare avanti. Siamo pronti a rimetterci a lavoro fin da subito perché Assisi ha bisogno di una guida competente e preparata, quella che, ne siamo certi, Valter insieme alla squadra che andrà a comporre saprà garantire”.

“I risultati delle amministrative nella provincia confermano un segnale incoraggiante: quando le forze progressiste, ecologiste e di sinistra cooperano, la risposta delle comunità supera ogni aspettativa. La vittoria netta ad Assisi, insieme ai successi in provincia e nelle altre regioni, dimostra che l’unione delle energie civiche e politiche è l’antidoto alle politiche divisive della destra. Un traguardo che non è casuale, ma frutto di un lavoro collettivo iniziato oltre un anno fa”. Lo scrivono Sinistra Italiana Federazione di Perugia ed Europa Verde provincia di Perugia dopo le amministrative 2025 ad Assisi che hanno visto la vittoria di Valter Stoppini. “Un grazie speciale – la nota – alle attiviste e agli attivisti che, con passione e dedizione, hanno reso possibile questo risultato, dimostrando che l’impegno dal basso può ribaltare gli equilibri. Il nostro progetto non si ferma qui: vogliamo trasformare questa alleanza in un modello nazionale, capace di offrire risposte concrete alle sfide del Paese. In Umbria e nella provincia di a Perugia stiamo già scrivendo una nuova pagina: giustizia sociale e transizione ecologica non sono slogan, ma priorità quotidiane. Diritti, welfare, tutela del territorio e innovazione sono i pilastri su cui vogliamo costruire un’alternativa reale, radicata nei bisogni delle persone. Il cammino è chiaro, e noi siamo in marcia”.

“Alle elezioni comunali appena concluse – la nota della lista Progressisti per Assisi dopo le amministrative 2025 ad Assisi – la nostra lista ha ottenuto un buon risultato, conquistando la fiducia di centinaia di cittadine e cittadini. La lista Progressisti per Assisi nasce dall’incontro tra esperienze diverse ma profondamente affini: il Movimento 5 Stelle Assisi, Rifondazione Comunista e le forze della Sinistra Ecologista che si sono unite in un’alleanza ampia, variegata e coraggiosa, per dare vita a un progetto politico nuovo, partecipato e profondamente radicato nella realtà dei territori. In questo contesto, abbiamo scelto con convinzione di sostenere la candidatura di Valter Stoppini a sindaco di Assisi. Lo abbiamo fatto riconoscendo in lui una figura capace di ascolto, visione e responsabilità: qualità fondamentali per guidare una città che vuole essere più giusta, accogliente e solidale”.

“La nostra adesione – dicono i Progressisti – non è il frutto di accordi precostituiti o di calcoli tattici. È invece il risultato coerente di un percorso condiviso, costruito giorno dopo giorno, mettendo al centro le vere esigenze della comunità: il diritto all’ascolto, la vicinanza alle persone più fragili, l’attenzione all’ambiente, la risposta concreta ai bisogni sociali. Abbiamo dimostrato che unire forze diverse su basi valoriali comuni è possibile – e il consenso ottenuto ci dà la forza e la responsabilità per andare avanti con ancora maggiore determinazione. Progressisti per Assisi sarà infatti presente in consiglio comunale con il neo eletto consigliere Adil Zaoin. Assisi è una città dalla storia unica, in cui la dimensione spirituale e quella civile si intrecciano profondamente. La sua vocazione alla pace, all’accoglienza e alla cura degli ultimi affonda le radici in una tradizione che, pur nata da esperienze religiose, ha saputo parlare a donne e uomini di ogni fede e visione del mondo. È questo patrimonio universale a ispirare anche il nostro impegno politico, perché costruire una città più giusta significa anche custodire ciò che unisce, ciò che eleva, ciò che dà senso al vivere comune”.

“Con il nostro ingresso in Consiglio Comunale, i Progressisti per Assisi saranno una presenza attiva, coerente e costante all’interno delle istituzioni. Ci impegniamo a essere punto di riferimento per tutte e tutti coloro che chiedono trasparenza, inclusione, giustizia sociale e una politica realmente al servizio delle persone. Porteremo avanti, con determinazione, le istanze ambientali, sociali e pacifiste, raccogliendo anche l’eredità morale di Assisi come luogo simbolico di dialogo e convivenza, contribuendo a restituire alla città il suo ruolo di centro politico e morale dell’Umbria, modello di convivenza, solidarietà e impegno civile. Siamo pronti a lavorare con serietà, passione e spirito costruttivo, per tradurre in azione concreta i valori che ci uniscono. Forti della fiducia che ci è stata accordata, siamo consapevoli del compito che ci attende e pronti ad assumerlo fino in fondo”.

E anche Rifondazione Comunista e il Movimento 5 Stelle mandano le loro note: “La vittoria di Valter Stoppini è un segnale politico chiaro. Un risultato costruito con il lavoro, la credibilità e una visione concreta per il futuro di Assisi. Il MoVimento 5 Stelle Assisi – si legge in una nota – si riconosce con convinzione nel contributo dato a questo successo, frutto di un percorso che ha saputo unire coerenza e apertura. Da questa consapevolezza nasce la lista Progressisti per Assisi”, dicono i pentastellati. “In un tempo in cui la politica rischia di ridursi a mere sommatorie elettorali, abbiamo scelto di costruire intese fondate su valori condivisi. Insieme a Rifondazione Comunista e Sinistra Ecologista abbiamo dato vita a una proposta unitaria, non per unire sigle ma per offrire alla città un progetto credibile e in sintonia con i bisogni reali del territorio. Questa esperienza non rappresenta un punto di arrivo ma un metodo da rafforzare. Dimostra che il MoVimento 5 Stelle sa leggere con lucidità le dinamiche politiche e sociali e sa interpretare il cambiamento con spirito costruttivo. Solo così si costruiscono progetti solidi. Solo così si contrastano le scorciatoie populiste e le derive della destra”.

“Questo metodo, basato sulla partecipazione e sull’ascolto dei territori, può e deve diventare un modello anche per affrontare con credibilità e coesione le prossime sfide elettorali a livello regionale. Il Patto Avanti per l’Umbria trae forza dai territori. È dalle città e dai comuni che può nascere un cambiamento autentico. Assisi oggi è un esempio, non per retorica ma per metodo. Continueremo a lavorare per rafforzare questo patrimonio politico e umano, convinti che solo un campo progressista unito possa offrire risposte concrete e una visione all’altezza delle sfide del presente. In questo quadro – concludono i pentastellati – una gioia particolare ci arriva dall’elezione in Consiglio comunale di Adil Zaoin. Attivista storico del MoVimento 5 Stelle, da anni punto di riferimento silenzioso e costante per tante persone, Adil ha saputo farsi strada con la forza dell’ascolto e con l’autenticità del servizio. Il suo ingresso in Consiglio è una buona notizia per tutta la città. Assisi è da sempre terra di dialogo e accoglienza. La comunità musulmana, una delle più presenti sul territorio, porta con sé valori di fratellanza, cultura e solidarietà che arricchiscono profondamente il tessuto civile della nostra città. È anche grazie a questa ricchezza che possiamo immaginare una comunità più unita, capace di riconoscersi nella diversità come risorsa e nella partecipazione come orizzonte”.

“La Federazione di Perugia di Rifondazione Comunista – la nota dopo le amministrative 2025 ad Assisi – si felicita con Valter Stoppini per la sua elezione a sindaco di Assisi. Si tratta di un risultato importante, frutto di un percorso collettivo che ha saputo mettere al centro i bisogni reali della cittadinanza, l’ascolto dei territori e l’impegno per una città più giusta, accogliente e solidale. Siamo particolarmente orgogliosi del risultato della lista Progressisti per Assisi, determinante per la vittoria contro le destre. Il lavoro svolto dal nostro partito ha saputo costruire un’intesa solida e coerente, frutto di un intenso lavoro di confronto e accordo programmatico che va ben oltre il cartello elettorale: è già una vera e propria intesa politica, un modello di riferimento per tutta l’Umbria”.

“Desideriamo ringraziare i nostri compagni di viaggio: il Movimento 5 Stelle, alleati leali e competenti, e i militanti di base di Europa Verde e di Sinistra Italiana di Assisi, che hanno creduto con forza in questo progetto unitario. I Progressisti per Assisi rappresentano oggi un punto di riferimento fondamentale per il sindaco Stoppini e per tutta la cittadinanza: saranno portavoce e presidio di ogni rivendicazione ambientale, sociale e pacifista, restituendo ad Assisi il ruolo di vero centro politico della nostra regione. Rifondazione Comunista – conclude la nota – si è dimostrata una forza affidabile e determinante ed è diventata punto di riferimento e di sintesi politica anche per chi non è iscritto al nostro partito. Crediamo che questo merito vada innanzitutto attribuito al Segretario Federale di Perugia Franco Cesario, assisano doc e compagno di una generosità e di un’abnegazione unica, che ha permesso, giorno dopo giorno, che questa alleanza potesse allargarsi anche agli elementi più progressisti di Assisi. Siamo certi – conclude la nota di commento alle amministrative 2025 ad Assisi – che il nuovo sindaco saprà rappresentare con coerenza e determinazione quei valori di partecipazione democratica, cultura della Pace, difesa dei diritti sociali e tutela dei beni comuni che da sempre sono alla base della nostra azione politica. Facciamo i nostri auguri di buon lavoro al sindaco Valter Stoppini e a tutta la nuova amministrazione comunale”.

Nel centrodestra come detto ci si consola per i singoli risultati. “Il quadro che si delinea in Umbria è una sostanziale conferma degli equilibri esistenti. Con Fratelli d’Italia primo partito”: è il commento al voto amministrativo in tre Comuni della Regione di Emanuele Prisco, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. “Assisi resta purtroppo, seppur di poco e con FdI prima lista della città, al centrosinistra, che da Comune civico passa alla sinistra” ha aggiunto il sottosegretario all’Ansa. “Ad Amelia – ha sottolineato Prisco – con largo distacco si è confermato il buon governo del centrodestra con un grande successo dei candidati di Fratelli d’Italia che occupano i primi tre posti. La scoperta dell’entità della stangata fiscale da parte della Regione a guida centrosinistra – ha evidenziato ancora il coordinatore di FdI – non è ancora palese agli umbri perché arriverà tra qualche settimana. In ogni caso congratulazioni e in bocca al lupo ai nuovi sindaci nell’interesse delle rispettive comunità”.

“Grazie a tutti quelli che mi hanno votato e a tutti quelli che hanno costruito questo percorso insieme a me. Ora il mio obiettivo sarà quello di ripagare questa fiducia, raccogliendo le istanze del territorio e lavorando nell’ottica del bene comune”. Così Ivano Bocchini, candidato per la lista Assisi al Centro, commenta le 266 preferenze ottenute alle amministrative 2025 ad Assisi. Un risultato che gli permette di ottenere un seggio da consigliere comunale. “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti i cittadini di Assisi che mi hanno accordato la loro fiducia, permettendomi di essere il candidato più votato della mia lista. Questo risultato rappresenta per me un grande onore e una responsabilità che intendo onorare con dedizione e impegno costante. Il mio obiettivo sarà quello di raccogliere le istanze dei cittadini e di lavorare per il bene comune della nostra città Assisi. Ringrazio Eolo Cicogna per aver creduto nel progetto proposto e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato attivamente a questa campagna elettorale mettendosi a servizio del gruppo per il raggiungimento del risultato ottenuto. Inizia ora un nuovo percorso, fatto di ascolto, dialogo e azione concreta per la nostra Assisi”.

