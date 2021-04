Amministrative Assisi 2021, nasce una nuova lista pronta a fare da ‘terzo incomodo’

Già diversi nomi in ballo, si “scalda” la corsa alle prossime elezioni cittadine. I promotori: "Unirci facile come bere un bicchier d'acqua"

(Stefano Berti, Flavia Pagliochini) “Una lista civica né di destra né di sinistra, né europeista né sovranista, né conservatrice né progressista, né cattolica né comunista”. Così si presentano i promotori di “RisorgiAssisi”, una lista civica controcorrente per le prossime amministrative, guidata da Antonio ‘Totonno’ Orata ed Emanuele Persicetti, nella conferenza stampa on-line di stamattina. “Unirci è stato facile come bere un bicchier d’acqua”, dicono i promotori. “Assisi ha bisogno di risorgere e quale occasione migliore della Pasqua?”. Già diverse le adesioni alla lista, tre personaggi su tutti, due uomini e una donna: Francesco Carpa, Davide Luccio e Maria Tinca.

Tra i punti principali del programma ci sarebbe la piscina di Assisi, ormai un problema ultradecennale per la città. La soluzione sarebbe nel raderla al suolo e creare un allevamento intensivo di diverse specie di pesci in vasca. “Dobbiamo mettere una grossa X sul passato per guardare ad un futuro luminoso” aggiunge Emanuele, “ma per questo abbiamo bisogno di tutti voi”. “Per chi volesse lasciare il proprio nominativo per le liste ed aderire al progetto, sarà possibile – sottolineano i due promotori – lasciare il vostro nominativo ai nostri contatti social (online nei prossimi giorni) per stabilire i prossimi passi da fare”.

Volenterosi assisani dunque pronti a scendere in campo per le prossime amministrative e creare scompiglio nella corsa al prossimo governo della città di Assisi, dove qualcosa finalmente inizia a muoversi. La speranza è che questa nuova lista civica non faccia un buco nell’acqua.