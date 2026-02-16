Anche ad Assisi arriva Futuro Nazionale: i ‘vannacciani’ si presentano

È stato ufficialmente presentato ad Assisi il Comitato Costituente del nuovo partito Futuro Nazionale, un’iniziativa politica che si ispira al pensiero del Generale Roberto Vannacci e al suo manifesto politico. Il Comitato, coordinato da Roberto Pierotti, nasce dall’esperienza del Team Vannacci “Il Guerriero del Subasio”, che negli ultimi mesi ha promosso diverse attività culturali e sociali sul territorio.

Il programma politico di Futuro Nazionale si fonda su valori chiave come sicurezza, sovranità, identità, difesa dei confini, famiglia, tradizioni, lavoro e patriottismo, principi che il Generale Vannacci ha delineato nel suo manifesto. La visione del partito si basa su una Destra vitale e autentica, che pone al centro il coraggio, la forza, il dovere e la memoria, con l’obiettivo di costruire un’Italia che sappia valorizzare le proprie eccellenze e tradizioni, garantendo sicurezza e benessere ai cittadini.

Il Comitato Costituente di Assisi rappresenta un passo importante per consolidare il lavoro svolto dal Team Vannacci, che si è distinto per iniziative come il progetto “Sacro Subasio”, dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico del Monte Subasio, e l’evento “Le vite delle donne contano”, incentrato sul ruolo delle donne nella società contemporanea. Inoltre, il Team ha avanzato al Comune di Assisi la proposta di intitolare un luogo pubblico alla memoria di Sergio Ramelli, giovane vittima della violenza politica degli anni di piombo.

La scelta di Assisi come sede del Comitato Costituente riflette il forte legame con il territorio e con i suoi valori storici e culturali. La città, simbolo di radicamento e tradizione, rappresenta un contesto ideale per l’avvio di un progetto politico che mira a valorizzare le radici italiane e a promuovere un dialogo costruttivo con la comunità locale. Il coordinatore Roberto Pierotti, nel corso della presentazione, ha dichiarato: “La nascita del Comitato Costituente di Assisi è un passo importante per dare forma a un progetto politico che si ispira ai valori della Destra e che intende lavorare per il bene della comunità e del Paese. Futuro Nazionale vuole essere un punto di riferimento per tutti coloro che credono nella necessità di una politica basata su coerenza, serietà e rispetto delle tradizioni.”

Il Comitato Costituente di Assisi si impegna a operare con trasparenza e dedizione, favorendo la partecipazione attiva dei cittadini e promuovendo un confronto aperto sulle tematiche di maggiore interesse per il territorio e per l’Italia. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Comitato Costituente di Assisi tramite i canali social Facebook e Instagram.

