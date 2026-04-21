Appalti, Forza Italia Assisi interpella l’Anac: “Valutare se ci sono irregolarità”

Dopo aver già sollevato il caso nei mesi scorsi, Forza Italia Assisi torna a chiedere chiarimenti sugli appalti. Il Consigliere Francesco Fasulo ha trasmesso nei giorni scorsi una segnalazione formale all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) relativa a presunte gravi irregolarità riscontrate nella gestione degli affidamenti pubblici da parte del Comune di Assisi. La segnalazione all’Anac sugli appalti conclude un percorso di controllo iniziato nel giugno 2025 e portato avanti attraverso gli strumenti democratici del Consiglio Comunale.

Tutto è iniziato il 24 giugno 2025, quando Fasulo ha presentato una mozione urgente per denunciare l’affidamento consecutivo di due commesse pubbliche alla medesima ditta, entrambe relative allo stesso settore merceologico. La mozione evidenziava una possibile violazione del principio di rotazione, regola fondamentale del Codice dei Contratti Pubblici per garantire trasparenza e pari opportunità. “Il principio di rotazione è semplice”, spiega Fasulo. “Quando un Comune affida un lavoro direttamente a una ditta senza gara, non può poi riaffidare alla stessa ditta un altro lavoro dello stesso tipo. Deve cambiare fornitore, deve ruotare. Questo serve a evitare rendite di posizione e a garantire concorrenza.” La mozione venne respinta dalla maggioranza. La giustificazione: gli affidamenti rientravano in un Accordo Quadro stipulato nel 2023, quindi il principio di rotazione non si applicherebbe.

Non convinto, il Consigliere Fasulo ha avviato richieste di accesso agli atti sugli appalti. “Ci sono voluti quattro tentativi e quattro mesi”, racconta. “Primo accesso il 17 luglio 2025, riscontro il 6 agosto. Poi secondo accesso il 28 agosto, terzo sollecito il 16 settembre, quarto sollecito il 17 ottobre con risposta finale il 20 ottobre. Per vedere documenti pubblici, mi sembra spropositato.” Dalla documentazione sono emersi elementi che hanno portato Fasulo a presentare, il 1° dicembre 2025, una interrogazione consiliare, perché i documenti hanno rivelato cinque affidamenti consecutivi alla medesima impresa, tutti nello stesso settore, tra maggio 2023 e maggio 2025:

Maggio 2023 – € 25.105,47

Settembre 2023 – € 2.899,94

Dicembre 2023 – € 36.755,95

Giugno 2024 – € 64.050,00

Maggio 2025 – € 74.999,50

Totale: oltre 203.000 euro, cifra superiore anche all’importo dell’Accordo Quadro (189.000 euro su tre anni). Forza Italia Assisi segnala inoltre la violazione degli obblighi di digitalizzazione: “Due procedure sono state avviate sul portale MEPA ma non completate digitalmente. I preventivi sono stati acquisiti in formato cartaceo, senza nemmeno il numero di protocollo informatico. Non c’è modo di sapere con certezza quando sono stati presentati, se ce n’erano altri, se sono stati modificati. È una violazione grave della trasparenza.”

Il Sindaco ha risposto che i preventivi sono stati “acquisiti per vie brevi” e che “il totale è riportato nella procedura MEPA”. Ma per Fasulo non basta, e ci sarebbero inoltre “voci non a prezzario per oltre 25.000 euro – prezzi non del listino ufficiale ma stabiliti dalla ditta – tra cui progettazione, apparecchiature tecnologiche e sistemi di controllo, che avrebbero dovuto essere confrontate con i prezzi di mercato. Il Sindaco ha risposto genericamente che le verifiche vengono valutate dall’ufficio rispetto ad interventi similari, senza però indicare quali”.

Il nodo centrale resta il rapporto tra Accordo Quadro e principio di rotazione. L’amministrazione sostiene che l’Accordo Quadro giustifichi gli affidamenti diretti senza rotazione. “Ma – sottolinea l’esponente di Forza Italia Assisi – la giurisprudenza amministrativa dice il contrario: il principio di rotazione si applica sempre, anche con Accordo Quadro. Altrimenti basterebbe fare un Accordo Quadro per affidare sempre alle stesse ditte, vanificando la concorrenza.” Per questo e per le scarse risposte ricevute in materia di appalti, Fasulo ha mandato una mail formale ad ANAC, chiedendo: Ispezione amministrativa presso il Comune per acquisire la documentazione; Verifica del rispetto del principio di rotazione e degli obblighi digitali; Accertamento di eventuali violazioni e provvedimenti di legge; Raccomandazioni al Comune per prevenire il ripetersi delle situazioni. L’Autorità valuterà e deciderà – conclude Fasulo, che anticipa che continuerà il controllo anche su altri ambiti amministrativi – se disporre accertamenti. Ho fatto tutto ciò che era in mio potere.”

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