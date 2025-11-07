Assisi al centro all’attacco del Natale: “Costa 100.000 euro, a Perugia spendono la metà”

A pochi giorni dalla pubblicazione della delibera con cui la giunta comunale di Assisi affida a una società romana l’organizzazione del Natale 2025, il gruppo consiliare Assisi al Centro solleva dubbi e perplessità sull’entità della spesa prevista: ben 100.000 euro di risorse pubbliche, in un momento in cui molte famiglie faticano ad arrivare a fine mese. “È legittimo investire sulla promozione turistica e sulla valorizzazione delle festività natalizie – commenta il capogruppo Ivano Bocchini – ma crediamo che, in una fase così delicata per i bilanci pubblici e privati, sia doveroso porsi delle domande sulle priorità e sull’efficacia delle spese. Spendere 100.000 euro ci sembra davvero troppo, anche perché – come emerso sulla stampa – il Comune di Perugia, città ben più grande, ha stanziato poco più della metà per lo stesso tipo di iniziativa, in particolare 53mila euro”. In realtà quella sarebbe la cifra solo relativa all’albero e a una porzione delle luminarie del centro storico, alle quali contribuisce tra gli altri soggetti anche la direzione regionali dei Musei dell’Umbria – che tra l’altro acquisirà la proprietà delle luminarie d’artista firmate da Mimmo Paladino – e per cui il Comune, secondo Umbria24, ha stanziato 50.000 euro di compartecipazione.

Il gruppo Assisi al Centro sottolinea comunque anche la necessità di puntare su scelte originali e non ripetitive: “Se il risultato finale sarà l’ennesimo videomapping già visto in tutte le città d’Italia, allora sarà una doppia beffa per i cittadini: costi altissimi per un effetto scenico ormai standard e senza identità. In una città come Assisi, la bellezza non ha bisogno di proiezioni, ma di idee nuove, autentiche e sostenibili”. Assisi al Centro chiede quindi alla Giunta di chiarire nel dettaglio i contenuti del progetto, i criteri di assegnazione e i ritorni attesi in termini turistici e culturali, annunciando fin da ora un’interrogazione in Consiglio Comunale. “La magia del Natale non si misura a colpi di budget – conclude il gruppo – ma nella capacità di coinvolgere la comunità, valorizzare le eccellenze locali e trasmettere un senso vero di festa e partecipazione. Su questo, purtroppo, non abbiamo visto ancora nulla”.

