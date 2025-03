Assisi News non aspetta le ufficialità: ecco i due candidati sindaci insieme e sorridenti

La foto scattata nel tardo pomeriggio in una nota struttura di Assisi: coetanei, si conoscono da tempo, pronti per una sfida politica che si prospetta entusiasmante

Assisi News non aspetta le ufficialità. Perché – in attesa di quello che a Perugia i rispettivi partiti (o partiti in appoggio) decideranno, i due candidati sindaci di Assisi si sono incontrati in occasione di un evento in programma nella città Serafica proprio oggi, domenica 9 marzo.

Valter Stoppini – attuale sindaco facente funzione di Assisi – ed Eolo Cicogna, sono già in campagna elettorale pronti per il prossimo ruolo da ricoprire nella città a loro cara. Cicogna, civico che sarà sostenuto dai partiti di centrodestra e Stoppini, uomo del Pd, per il centrosinistra.

Un incontro ad un evento “privato”, entrambi invitati. Sorrisi e abbracci per i due “coetanei”, nati tutti e due nel 1955 e che si conoscono da tempo, per quella che si prospetta come una bella campagna elettorale, che si spera sia sui temi concreti con rispetto reciproco. E la foto – scattata in serata in una nota struttura di Assisi – lascia davvero bene sperare.

© Riproduzione riservata