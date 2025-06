Commenti contro il consigliere Adil Zaoin, la condanna dei Progressisti per Assisi

L’elezione del primo consigliere musulmano ad Assisi ha meritato un pezzo in diverse testate giornalistiche (inclusa la nostra), portando però anche a commenti sgradevoli contro Adil Zaoin e la comunità musulmana. E per questo i Progressisti prendono posizione (mentre il collage dei commenti è stato “ritrovato” sulla pagina dell’ex assessore al turismo): Durante la campagna elettorale parlavano di una città unita, di ponti da costruire, di dialogo e inclusione. Dicevano di voler rappresentare tutti. Oggi, alla prima occasione, mostrano invece il volto che conosciamo bene, il volto dell’intolleranza, dell’arroganza e dell’odio. I commenti vergognosi rivolti al consigliere comunale Adil Zaoin non arrivano da estremisti qualunque. Arrivano da attivisti e simpatizzanti della destra, anche assisana. Arrivano da quelli che volevano governare Assisi, la città della Pace, portando in dote rancore e esclusione. Per fortuna i cittadini li hanno fermati in tempo, con un voto chiaro e coraggioso”.

“Diciamolo chiaramente – la nota dei Progressisti per Assisi – e senza paura di essere fraintesi: se avessero vinto loro, ‘Assisi città della Pace’ non avrebbe mai lanciato un grido di pace. Perché chi semina odio non può parlare di fraternità. Perché chi è abituato a sopraffare non può difendere i diritti. Perché chi considera la diversità un problema non ha nulla da insegnare a questa comunità. La destra assisana è una destra controcorrente, controtempo e fuori luogo. Ad Assisi non c’è spazio per questa destra nera. E mai ci sarà. A questo punto è doveroso un appello diretto al candidato sindaco civico moderato di destra, agli esponenti e rappresentanti della destra locale: prendete le distanze. Dissociatevi pubblicamente da chi ha scritto quelle parole ignobili. Se necessario, abbiate il coraggio di prendere le distanze anche dai partiti che oggi sembrano tollerarle o restare in silenzio. Perché Assisi non merita tutto questo. L’Umbria non merita tutto questo”.

“La vostra proposta politica è stata bocciata. E non solo per i numeri, ma per la visione che rappresentate. Assisi ha scelto altro. l’Umbria ha scelto altro. Hanno scelto rispetto, convivenza, pluralismo. Fatevene una ragione. E se potete, ravvedetevi. Un pensiero, con un sorriso amaro, va alla comunità musulmana di tutta l’Umbria. Adesso lo sapete, senza ambiguità. Non sarà mai la destra a rappresentarvi o a garantirvi nulla, per quanto si sforzino di apparire accoglienti sotto elezioni. Le promesse le fanno, certo. Ma poi la maschera

cade. E sotto c’è sempre la stessa cosa, il disprezzo. Noi – dicono dai Progressisti – siamo un’altra cosa. La sinistra progressista non fa finta di includere, lo fa davvero. Non seleziona i cittadini in base ai cognomi o ai luoghi d’origine. Crede nei diritti, non nei privilegi. Crede che una città è più forte quando è unita nella sua diversità. E che Assisi, se vuole essere davvero città della pace, deve esserlo per tutti. Nessuno escluso. Con la destra non esisterà mai un ‘noi’. Assisi ha fatto la sua scelta. Noi la porteremo avanti con determinazione, con rispetto e con quella forza tranquilla che nasce dalla fiducia nelle persone e nel futuro”. (Continua dopo la foto)

E intanto in una breve nota “Il PRC Assisi Circolo Peppino Impastato si congratula vivamente con Adil Zaoin, candidato nella lista Progressisti per Assisi, che ha avuto grande impulso grazie al nostro determinante contributo, per l’elezione in Consiglio comunale di Assisi. La nostra città diventa ancor più simbolo di integrazione e dialogo. Siamo sicuri che Adil saprà assolvere al meglio il suo alto incarico per il bene dell’intera collettività assisiate. Saremo pronti ad ascoltare le sue proposte e a integrarle e rilanciare in pieno spirito di collaborazione e unità. Buon lavoro Adil!”.

