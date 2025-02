Consiglio delle autonomie locali umbre, Erigo Pecci eletto presidente

Con 24 voti il sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci (Pd) è il nuovo presidente del Consiglio delle autonomie locali dell’Umbria. A eleggerlo sono stati lunedì i membri del nuovo consiglio del Cal; vicepresidenti sono il sindaco di Cannara Fabrizio Gareggia (Lega, 11 voti su 41 disponibili) e Monia Paradisi (Pd). “Un incarico che rafforza ancora di più il ruolo e la posizione di Bastia Umbra nel panorama politico regionale. Come Presidente – si legge in una nota di Bastia Umbra – avrà il compito di compito di coordinare i lavori del CAL nella sua

funzione consultiva e di raccordo fra la Regione e i Comuni umbri, al fine di garantire che quest’ultimi abbiano una voce nelle decisioni che riguardano lo sviluppo regionale e il benessere dei cittadini”.

Il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) è l’organo permanente di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali nonché di consultazione, concertazione e di raccordo e consultazione permanente tra Regione ed Enti locali il suo scopo è, quindi, quello di favorire l’intervento diretto degli Enti locali nei processi decisionali della Regione e di attuare il principio di raccordo e consultazione permanente tra Regione ed Enti locali.

“Voglio porre a nome mio e di tutta l’Assemblea legislativa le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro a Erigo Pecci, eletto presidente del Consiglio delle autonomie locali dell’Umbria, e ai vice Monica Paradisi e Fabrizio Gareggia”: così la presidente dell’Assemblea legislativa, Sarah Bistocchi, che ha aperto l’assemblea di insediamento del Cal. “Il Cal – spiega Bistocchi in una nota – è un organo previsto dalla Costituzione, istituito dal nostro Statuto regionale, ed è fondamentale per certificare la collaborazione, la partecipazione e la sinergia tra la Regione e i Comuni. Ai neo eletti al vertice e a tutti i componenti dell’Assemblea auguro buon lavoro, ribadendo la disponibilità a lavorare bene e insieme, per tutte le cittadine e tutti i cittadini dell’Umbria”.

