Efficientamento energetico per gli impianti sportivi, la Lega Assisi: “La giunta Proietti faccia la sua parte”

È stato approvato dall’amministrazione regionale il Bando per il supporto ad interventi di efficientamento energetico, di produzione di energia da fonti rinnovabili e di prevenzione del rischio sismico degli impianti sportivi pubblici esistenti nel territorio regionale. La misura dispone di una dotazione finanziaria quantificata in complessivi € 15.000.000,00, a valere sulle risorse del PR FESR 2021–2027. Le risorse disponibili sono equamente ripartite fra interventi di efficientamento energetico, di produzione di energia da fonti rinnovabili e di adeguamento e/o miglioramento sismico. E dalla Lega, il consigliere regionale Stefano Pastorelli, anche in un video pubblicato su Facebook, invita la giunta Proietti a fare la sua parte, insieme ai consiglieri comunali Jacopo Pastorelli e Francesco Mignani della Lega Assisi.

“La Proietti continua con la politica delle promesse non mantenute: questa volta è il turno della piscina comunale, ormai chiusa da diverso tempo. Tre anni fa il sindaco di Assisi a seguito della visita dell’allora presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo Andrea Abodi aveva affermato che l’amministrazione comunale avrebbe provveduto a sistemare l’impianto per renderlo di nuovo fruibile. Ad oggi tuttavia niente è stato ancora fatto”, dicono i tre esponenti leghisti.

“Se consideriamo che la Proietti in questi giorni ha nuovamente incontrato Abodi, oggi Ministro per lo Sport, possiamo tranquillamente parlare dell’ennesima figuraccia di questa amministrazione comunale che alle mirabolanti parole non fa mai seguire dei fatti concreti a causa di un perenne immobilismo. Invitiamo la sindaca Proietti a leggere con attenzione il bando emanato dalla regione Umbria ‘per il supporto ad interventi di rifacimento energetico, di produzione di energia da fonti rinnovabili, di prevenzione del rischio sismico degli impianti sportivi pubblici’: un’occasione irripetibile e interessante da non lasciarsi sfuggire. Il bando prevede un cofinanziamento da parte del comune interessato ed è proprio qui che l’amministrazione locale potrebbe incontrare problemi, Ci chiediamo infatti se l’attuale gestione dispone di risorse economiche da poter destinare all’ammodernamento degli impianti sportivi. Il sindaco prende in giro i cittadini e noi siamo sempre più convinti di dire ‘basta Proietti’”.

