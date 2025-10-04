Festa di San Francesco 2025, Meloni: “Abbiamo bisogno del Poverello, uomo di pace e modello per tutti” (foto + video)

Contestata brevemente dai manifestanti pro Gaza – “Vergogna vergogna”, il grido dalla piazza di uno/due manifestanti dopo che al mattino era stata accolta da bandiere della pace e di Gaza affisse su alcune finestre e tese da alcuni manifestanti sul prato – Giorgia Meloni nel suo discorso dalla Loggia per la Festa di San Francesco 2025 ricorda il messaggio di pace e dialogo di San Francesco, che “insegnava il rispetto nell’ascolto e nel comprendersi e nel capire le ragioni degli altri”. Poco prima del discorso della premier fra Giulio Cesareo aveva annunciato l’ostensione – per un mese – del corpo di San Francesco, e che nel 2026, anno del centenario, a offrire l’olio per la Lampada sarà l’Emilia Romagna. (Continua dopo il video – link diretto)

“Sono stata ad Assisi in diverse occasioni – ha detto poi la premier nel suo discorso – ma partecipo per la prima volta alle celebrazioni di San Francesco, ed è un onore per me e una grandissima emozione perché so quanto questa ricorrenza sia radicata nel cuore del popolo italiano, con devozione forte, autentica e viscerale. Oggi il popolo italiano rivolge lo sguardo al Poverello, il più amabile, italiano e poetico dei nostri santi. San Francesco è una delle figure fondative dell’Italia, ha scritto il Cantico delle Creature che ha guidato Dante e Boccaccio e Petrarca nel rendere grande la nostra lingua. Ha lasciato la sua impronta indelebile nell’arte, teatro, cultura e scienza e la sua spiritualità ha attratto e ispirato grandi uomini della nostra Nazione”.

“San Francesco – ha detto ancora la premier per la Festa di San Francesco 2025 – ha incarnato la summa del genio italico, unico e apprezzato nel mondo. Ma non è stato un trovatore sognante, bensì un uomo d’azione. Non amava i compromessi, le mezze verità e i sotterfugi. Ma era esigente e radicale, un uomo estremo, ma non un estremista. Ha dato l’esempio di povertà ma non di miseria e in nome di quella povertà ha ricordato che nulla, in fondo, è veramente nostro ma tutto è un dono. È la preziosa eredita di un Dio che ci ama nella nostra imperfezione. Ha ricordato dall’uomo che è il custode del creato e che la vita è affidata alla cura degli uomini, perché – come ricorda papa leone – noi siamo amministratori di quella casa”.

“Nella lettera ai Reggitori dei Popoli – ha ricordato ancora Meloni – Francesco invita i governanti a non misurarsi solo con il consenso ma con il più grande orizzonte di senso: non un’indicazione politica, ma un appello che non lascia i cuori. Francesco è un uomo di pace, ha portato il suo messaggio nel mondo dove nessun altro aveva osato. Disarmato di tutto, mise in discussione la vita per incontrare il Sultano. Ancora oggi rappresenta un modello, che ancora oggi ci insegna a parlare con tutti, anche con chi sembra un nemico. Perché dove finisce il dialogo e si esaurisce la pazienza della relazione con chi è diverso, chi non ti piace o non la pensa come te, germoglia il seme della violenza. un messaggio oggi attualissimo – ha detto ancora la premier – perché se San francesco ha vissuto tempi tormentati, anche i nostri lo sono: la terza guerra mondiale a pezzi, evocata da Papa Francesco, con cinquantasei conflitti in corso. Pace, dialogo e diplomazia non sembrano convincere e le armi prevalgono sul dialogo, ma questo scenario non deve spingerci alla resa: ma la pace – ci ricorda San Francesco – non si materializza quando la si invoca, ma quando la si costruisce con impegno, pazienza e coraggio, con la forza della responsabilità e l’efficacia della ragionevolezza. Come auspichiamo accada in Palestina, se il piano sarà accolto da Hamas e si tornerà alla pace in Medioriente”.

In conclusione del suo discorso per la Festa di San Francesco 2025 Meloni si è detta “fiera del contributo al dialogo dato dall’Italia, in prima linea come interlocutore e negli aiuti, con uomini e donne dotati di due fonti di sapere e amore, la ragione e la fede: se non sai chi sei non puoi dare un contributo a dialogo tra culture”. Non è mancato un accenno al Patrono d’Italia recentemente tornato festa nazionale: “Un anno fa da questa loggia – ha ricordato Meloni – un poeta libero e senza potere ha rivolto un appello lirico e potente. Ha chiesto alla politica di riflettere su San Francesco e il quattro ottobre. L’appello non è caduto nel vuoto ed è stato trasformato in legge dello Stato: non un capriccio ma una scelta di identità, un atto di amore per l’Italia e il suo popolo e – mi piace personalmente vedere – come un omaggio al primo pontefice che ha scelto il nome di francesco nell’anno in cui è tornato alla casa del padre, Il prossimo anno – ha detto Meloni – celebreremo l’ottavo centenario della morte del Santo e lo faremo potendo contare sul lavoro del comitato nazionale, che ha lavorato per costruire iniziative innovative, che restino nel tempo. Cari amici – la conclusione del suo discorso – oggi celebriamo un uomo che ha lasciato tutto per trovare tutto, un santo che ha insegnato al mondo la gioiosa semplicità dell’amore, un italiano che ha forgiato l’identità dell’intero popolo: ma non lo facciamo perché lui ha bisogno di noi, ma perché noi abbiamo bisogno di lui”.

