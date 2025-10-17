Francesco Fasulo: “I problemi si risolvono segnalandoli, sogno un’Assisi punto di riferimento per la pace” (video)

Torna il nuovo format su Assisi News, un’intervista lampo in formato ridotto, più agevole e pensata anche per i social, con interviste di pochi minuti ai principali attori della vita politica, culturale, sociale e in generale della vita cittadina. Stavolta tocca al consigliere Francesco Fasulo, instancabile segnalatore di cose che non vanno e da molti definito “allarmista”. “Quello che manca – risponde Francesco Fasulo – è l’attenzione quotidiana ai problemi concreti che i cittadini vivono sulla loro pelle; e per questo sono presente sul territorio, ascolto le persone e raccolgo le loro segnalazioni facendomi portavoce delle loro necessità, dentro e fuori il consiglio comunale. Mi impegnerò sempre per la manutenzione ordinaria e preventiva”. (Continua dopo il video – link diretto)

Interpellato se ritenga allarmistiche o controproducenti le sue segnalazioni, Francesco Fasulo risponde che “Segnalare non è fare allarmismo, è prevenire e risolvere. Le segnalazioni sono produttive, chi parla di allarmismi vorrebbe che non si parlasse di certi problemi. Ma questo non è trasparenza, senza contare che tanti provvedimenti vengono presi e tante migliorie vengono fatte proprio dopo le mie segnalazioni. Forse queste sono controproducenti per chi vorrebbe amministrare senza rendere conto del proprio operato ai cittadini”. Ma se fosse sindaco o assessore, il consigliere comunale risolverebbe davvero tutti i problemi? “Il mio approccio politico è diverso, si basa su una forte presenza radicata sul territorio, sulla programmazione e l’ascolto dei cittadini e trasparenza assoluta. Se un giorno avrò responsabilità di governo realizzerò un sistema di monitoraggio del territorio con sopralluoghi programmati e mappatura delle criticità e non più interventi causali. E i consigli comunali sarebbero itineranti e su tutto il territorio”.

E alla domanda se “oltre alle buche c’è di più”, ossia se non ci siano altri temi sui quali concentrarsi, la risposta è che “Assisi è la città di san Francesco e Santa Chiara e per il sostegno alle Nazioni Unite, e ospita un patrimonio inutilizzato. Serve rilanciare concretamente la vocazione mondiale della città: immagino un’Assisi centro mondiale di dialogo per la pace, che diventi un punto di riferimento per la mediazione internazionale, dove si organizzano convegni e seminari e corsi di formazione per ambasciatori, diplomatici e operatori umanitari. Questo – conclude Francesco Fasulo – porterebbe turismo qualificato e opportunità di lavoro per i giovani, con più lavoro e occupazione, più investimenti e un generale aumento della qualità della vita”.

