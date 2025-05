Il tour di Valter Stoppini nelle frazioni tocca Tordandrea e Palazzo: “I paesi mura portanti di Assisi”

Si è aperto nei giorni scorsi nella frazione di Tordandrea il ciclo di incontri programmatici promossi dal candidato sindaco Valter Stoppini e dalla coalizione a suo sostegno. Un appuntamento fortemente voluto per ribadire l’impegno costante verso ogni comunità del territorio e per condividere con trasparenza e responsabilità i risultati ottenuti nel mandato amministrativo appena concluso. La significativa partecipazione dei cittadini ha confermato l’importanza di un metodo basato sull’ascolto e sulla presenza costante nei luoghi dove si costruisce il futuro della nostra città. (Continua dopo il video – link diretto)

“A Tordandrea – ricorda in una nota l’ufficio stampa del candidato Valter Stoppini – l’Amministrazione ha realizzato interventi concreti e mirati, frutto di una programmazione attenta e di una visione che mette al centro la qualità della vita. Sono state riqualificate due aree verdi, offrendo nuovi spazi di socialità e benessere alla comunità. È stato completato un articolato programma di manutenzione straordinaria che ha interessato Via Pozzo San Bernardino, Piazza Galletti, Via San Simeone, Via Fonte Citerna e Via San Bernardino da Siena, migliorando la viabilità e la sicurezza stradale. A questo si aggiunge la realizzazione dell’area parcheggio nei pressi del Castello. Particolare attenzione è stata dedicata alle scuole”.

“Presso la scuola primaria Frondini è stato avviato il progetto di adeguamento dei bagni, mentre alla scuola dell’infanzia G. Sorignani è stato completato il rifacimento dei servizi igienici e diversi altri interventi di ammodernamento e manutenzione straordinaria. Sono stati inoltre realizzati interventi per la creazione di una nuova aula verde, favorendo l’educazione all’aperto. Anche gli spazi pubblici sono stati oggetto di un importante percorso di rigenerazione urbana. È stato realizzato un nuovo camminamento che collega Piazza Galletti alla scuola e sono stati portati avanti interventi di manutenzione e custodia del campo sportivo, grazie a un patto di collaborazione sottoscritto con la Parrocchia. In ambito infrastrutturale la rete dell’acquedotto è stata potenziata con un intervento di Umbra Acque su sollecito dell’amministrazione comunale, garantendo una maggiore efficienza e sicurezza del servizio idrico”.

“Il ripristino del manto stradale e il rifacimento della segnaletica in Via San Bernardino da Siena – ancora la nota del candidato Valter Stoppini – hanno migliorato significativamente la mobilità locale. Ben 1153 punti sono stati sostituiti a Tordandrea (escluso castello) con moderni punti luce a led. Sempre in tema di sicurezza l’installazione di un autovelox ha contribuito a una sensibile riduzione del rischio e delle sanzioni per eccesso di velocità. Infine, è in corso il completamento dei lavori di riqualificazione della sede della Pro Loco, a testimonianza della volontà di valorizzare i centri di aggregazione che rappresentano il cuore pulsante delle frazioni. Tanto è stato fatto, ma molto resta ancora da realizzare. Accogliendo le richieste dei cittadini, l’Amministrazione si farà garante presso gli enti preposti della richiesta di attivazione di collegamenti di linea urbana che possano consentire a Tordandrea di essere meglio connessa ai servizi essenziali del comune di Assisi e al vicino comune di Bastia Umbra. Un impegno concreto per costruire una città sempre più vicina alle persone e ai loro bisogni”.

Incontro per Valter Stoppini anche alla Pro Loco di Palazzo, con i rappresentanti della sua coalizione e i cittadini della frazione assisana. Il partecipato evento “ha visto come tema principale il futuro della frazione tra obiettivi già raggiunti grazie all’impegno dell’amministrazione, forte di un bilancio trasparente del mandato appena concluso, e progetti di valorizzazione da mettere in campo. “Le nostre frazioni sono le mura portanti di Assisi, lo scrigno delle tradizioni storiche e culturali che la fanno grande agli occhi del mondo, le nostre fondamenta. Ci siamo sempre impegnati come amministrazione comunale a portare avanti progetti di sviluppo e valorizzazione di questi territori che sono al centro del nostro impegno politico”, ha dichiarato il candidato sindaco di Assisi Valter Stoppini. All’incontro ha preso parte anche la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, presenza che ha testimoniato la continuità amministrativa di un modello di fare politica che ha sempre messo al centro il cittadino”.

Tra i molti obiettivi raggiunti di cui si è parlato nell’incontro del candidato:

• Riqualificazione delle due aree verdi in via Rio di Mora e via Gastone Biondi;

• Interventi al campo sportivo per la realizzazione della tribuna e la manutenzione straordinaria, tra cui la riqualificazione dell’intero impianto elettrico;

• Realizzazione dell’area coperta all’uscita della Scuola Primaria Don Luigi Milani, che ha evidenziato un miglioramento dell’accessibilità alla struttura. Interventi ai servizi igienici;

• Realizzazione parcheggio in viale Michelangelo;

• Estensione della rete idrica in via Prestille;

• Predisposizione linea e pozzetti per il collegamento dei pali dell’illuminazione;

• Manutenzione del Cimitero;

• Installazione delle telecamere di sicurezza in viale Michelangelo e al CVA;

• Piano Strade 2: sistemazione di via Santa Tecla, via dell’Asilo, via della Macine;

• Piano Strade 3: lavori in via Fonte Vena, via Dottori, via Petrignani e via Mora;

• Interventi in programma su via Tommaso L. Kock, via D. Mariano Dionigi e via dei Vimini.

Tra le opere in programma e in via di realizzazione, oggetto delle domande dei cittadini presenti, sono state segnalate:

• L’estensione dell’illuminazione in via Prestille;

• La progettazione di nuovi parcheggi;

• Installazione di dispositivi di video sorveglianza e pattugliamento delle zone di campagna;

• Predisposizione rallentatori di velocità;

• Focus sulla viabilità della zona industriale e divieto di accesso al centro storico di Petrignano per gli autoarticolati.

Il candidato sindaco di Assisi Valter Stoppini, continuerà a incontrare i cittadini delle frazioni. Queste le date in programma:

• Lunedì 5 maggio: Rivotorto. Pro Loco ore 21;

• Martedì 6 maggio: Pieve San Nicolò, Porziano, Sant’Anna. Salone Confraternita Porziano, ore 18;

• Martedì 6 maggio: Costa di Trex, Armenzano, Pian della Pieve. Struttura Pian della Pieve, ore 21.

