“L’impegno dei cattolici in politica. Il valore della dottrina sociale”, convegno ad Assisi a fine settembre

Si terrà il 28 settembre 2024 pomeriggio ad Assisi il convegno organizzato dall’Udc dal titolo “L’impegno dei Cattolici in Politica. Il valore della Dottrina Sociale”. Appuntamento alle 16.30 all’hotel Cenacolo in via Patrono d’Italia. “L’impegno dei cattolici in politica – si legge in una nota degli organizzatori – deve interessare tutti coloro che hanno a cuore una politica ispirata alla Dottrina Sociale della Chiesa e ai suoi valori. Ci candidiamo a essere un polo attrattivo per tutti coloro che vogliono impegnarsi in politica in un partito moderato che pone al centro della propria azione il rispetto della persona umana e la sua dignità, ma anche la promozione di un nuovo umanesimo ispirato alla Dottrina Sociale della Chiesa”.

Dopo l’introduzione di Marco Parente ed Ermanno Ventura, coordinatori dell’Udc di Assisi e dell’Umbria, il convegno su L’impegno dei cattolici in politica vede l’intervento dell’onorevole Decio Terrana, responsabile nazionale degli enti locali; a seguire il saluto via video dell’arcivescovo di Perugia – Città della Pieve, monsignor Ivano Maffeis. Seguiranno i contributi di alcune personalità, tra cui Francesca Di Maolo, presidente del Serafico di Assisi. Dopo gli interventi degli ex senatori Rocco Buttiglione e Paola Binetti, oggi rispettivamente presidente onorario del partito e responsabile nazionale delle pari opportunità, del senatore Antonio De Poli, presidente Udc, e dell’onorevole Ettore Rosato, segretario di Azione, chiude i lavori l’onorevole Lorenzo Cesa, segretario nazionale Udc.



