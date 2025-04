Marylena Massini lascia Assisi Domani: “Stima per Eolo Cicogna, è tempo di una scelta matura e consapevole”

Marylena Massini lascia Assisi Domani: “Ho stima per Eolo Cicogna, è tempo di una scelta matura e consapevole”, la sintesi della sua lettera.

Nella sua nota Marylena Massini ricorda di “essere entrata a far parte del Consiglio Comunale di Assisi a seguito delle elezioni del 3-4 ottobre 2021, come componente della lista civica Assisi Domani, guidata dall’allora Sindaca Stefania Proietti, oggi Presidente della Regione Umbria. La mia candidatura nacque non da un’appartenenza politica, ma da una forte sollecitazione della stessa Sindaca, che vedeva in me una figura profondamente impegnata nel sociale, ambito di cui mi sono sempre occupata con dedizione, sia a livello personale che comunitario”.

“Ho accettato quella proposta con il cuore, mossa dal desiderio di mettere a disposizione della città il mio impegno e la mia esperienza, in un’ottica di servizio. Oggi, dopo tre anni di intenso lavoro amministrativo – dice però Marylena Massini – sento che è giunto il momento di compiere una scelta più matura e consapevole, che tenga conto anche dell’inevitabile dimensione politica che l’attività amministrativa comporta. Pur restando civica, ho scelto di collocarmi nell’area che più rispecchia i miei valori di sempre: quelli del centrodestra, fortemente radicati in una visione cristiana della società, che mette al centro la persona e la tutela della vita in ogni sua forma e fragilità”.

“Questa mia scelta si accompagna anche a una profonda stima nei confronti del candidato sindaco del centrodestra, Eolo Cicogna. In lui ho riconosciuto una visione chiara, trasparente, e uno stile di guida improntato all’umiltà, alla coesione e alla capacità di valorizzare le persone e costruire un clima sereno e costruttivo. Qualità che considero fondamentali per chi si appresta ad amministrare una realtà complessa e preziosa come la nostra Assisi. Per rispetto nei confronti degli elettori che mi hanno dato fiducia nel 2021, ho scelto di restare nel gruppo Assisi Domani fino alla fine del mio mandato. Con lo stesso senso di responsabilità e coerenza – conclude Marylena Massini – oggi comunico ufficialmente la mia uscita da questo gruppo per entrare nella Nuova lista Civica che sostiene la candidatura di Eolo Cicogna, in vista delle prossime elezioni comunali del 25-26 maggio 2025”.

© Riproduzione riservata