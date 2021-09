Matteo Salvini ad Assisi per sostenere la Lega e Cosimetti (foto+video)

Colazione in Piazza e foto di rito davanti al Comune: "Tornerò per farla all'interno"

“Prendiamo il 50,01% e la prossima foto la facciamo dentro al Comune!”. Si conclude così la prima parte dell’incontro con Matteo Salvini, arrivato nella città serafica per sostenere la campagna di Marco Cosimetti, candidato a sindaco del centrodestra unito e liste civiche. Il senatore ed ex vicepremier è arrivato alle ore 9.15 in piazza del Comune al bar Trovellesi per una colazione con il candidato sindaco Marco Cosimetti, Stefano Pastorelli e i candidati della lista Lega Salvini Assisi. (Continua dopo il video)

Ha chiesto informazioni sulla piazza, su Assisi e il settore turistico, sul Comune. Non manca una battuta sulla telecamera che, sotto la finestra del sindaco, “sembra messa lì per spiarci. Facciamo un saluto?”. La foto in piazza con i candidati- “ma la prossima la facciamo dentro il Comune!” – chiude la prima parte. Alle ore 9.50, non prima di selfie con fan, simpatizzanti ed elettori, ma anche con un gruppo di polacchi, Matteo Salvini è partito alla volta di Santa Maria degli Angeli in Piazza Garibaldi, per incontrare i cittadini.

In Piazza è stato allestito il gazebo per la raccolta firme del referendum sulla giustizia e sarà presentata la lista Lega Salvini Assisi alla cittadinanza. “Benvenuto Matteo”, lo accoglie la folla. “Non disturbiamo i Santi e gli ambulanti – l’apertura scherzosa – svegliarsi la mattina ad Assisi, col canto del gallo (che ha iniziato alle 5) è meglio che svegliarsi con l’allarme della macchina a Roma. Poi, con la colazione che mi hanno messo davanti questa mattina, uovo e pancetta, capocollo, torta all’ananas, la mia dieta del lunedì è andata a farsi benedirs”, le prime parole al comizio di Santa Maria degli Angeli, confermate anche da una stories pubblicata su Instagram e Facebook. (Continua dopo il video)

“Quando mangio così – ha detto – sono ancora più convinto che dobbiamo vincere la battaglia per la difesa dei prodotti italiani nel mondo. Una battaglia che, da sola, la Lega sta portando aventi nel Parlamento Europeo per difendere i prodotti italiani”. Oltre a temi nazionali, Salvini ha dedicato spazio al locale: “Assisi deve lavorare per un turismo lungo. Non bastano le persone che arrivano un giorno e partono. La giunta Proietti si è ricordata di alcune frazioni abbandonandone molte altre”. Salvini ha anche anticipato che la Lega vorrà un assessore “che si occuperà di disabili e abbattimento delle barriere architettoniche: i sindaci dovrebbero spendere soldi – la stoccata indiretta a Stefania Proietti – lega vorrà un assessore – ha detto – per questioni che vadano a risolvere il problema dei cittadini”.

Al termine aperitivo presso l’Hotel Porziuncola adiacente alla piazza. La visita si conclude con uno scatto su Instagram, la preghiera in Porziuncola. “Qui Assisi, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli”, la didascalia dello scatto su Instagram. Nel pomeriggio alle 15.30 presso Hotel Resort Valle di Assisi a Tordandrea, incontro con industriali umbri e imprenditori locali. Sarà presente anche la governatrice della Regione Umbria, Donatella Tesei.

FOTO © Mauro Berti-Assisinews

