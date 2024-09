Mozione di sfiducia a Stefania Proietti, la maggioranza: “Assoluta mancanza di idee della minoranza”

La nota di Pd, M5S, Assisi Domani e Assisi Civica: "In Liguria Bucci si comporta come la sindaca, lo stesso fece Ricci nel 2016"

Mozione di sfiducia a Stefania Proietti, dopo la discussione in consiglio arriva il duro affondo della maggioranza. In una nota Partito Democratico di Assisi, Movimento 5 Stelle Assisi, Assisi Domani e Assisi Civica si parla di “Assoluta mancanza di idee della minoranza, che dimentica che Bucci in Liguria si sta comportando come la sindaca che in Umbria si bacchetta e che lo stesso fece Ricci nel 20116”. Di seguito la nota.

“La mozione di sfiducia a Stefania Proietti, rea di aver accettato la candidatura alla Presidenza della Regione Umbria, sancisce in maniera inequivocabile l’assoluta mancanza di idee, di capacità di analisi e di progettualità politiche della minoranza consiliare di Assisi. Nelle motivazioni poste a sostegno della mozione di sfiducia, infatti, non compaiono considerazioni critiche fondate su una diversa idea di città. Tutto si muove sul terreno della più trita propaganda che raggiunge il suo apice quando la minoranza qualifica come contraria alla morale la scelta della Sindaca di accettare la candidatura a Presidente della Regione”.

“È sempre pericoloso – scrive la maggioranza unita – quando la falsa morale viene agitata come arma politica e quando una parte si sente depositaria di una verità dai contorni indefiniti. Verrebbe da chiedersi dove fosse questa tensione morale del centro destra qualche anno fa quando a candidarsi da Sindaco da Presidente della Regione fu un loro esponente la cui scelta non suscitò alcuna critica o indignazione. Dov’è oggi questa tensione morale nei confronti del candidato alla presidenza della regione Liguria per il centrodestra, Marco Bucci, sindaco di Genova, che ha apertamente dichiarato di non volersi dimettere. Ci sarebbe da ridere se comportamenti come questi non fossero invece gli allarmanti segnali di un progressivo degrado del dibattito politico”.

“Per fortuna i cittadini di Assisi sanno bene come sono andate effettivamente le cose. Sanno bene come a favore della candidatura a Presidente ci sia stata una mobilitazione dei partiti, delle associazioni, delle forze sociali e delle realtà culturali della comunità regionale che hanno apprezzato le doti politiche, la qualità amministrativa, lo spessore umano e la generosità di Stefania Proietti. Un apprezzamento che è nato proprio da come la Sindaca Proietti e la sua Giunta siano stati in grado di cambiare in meglio Assisi, investendo sui servizi alla persona, sul sociale e sulla comunità educante, facendone una città vitale culturalmente con un’offerta turistica sempre più qualificata in grado di far aumentare l’afflusso turistico portandolo ad un milione e cinquecentomila presenze con una stagione che non presenta ormai quasi più soste. Una città coesa dove nessuno viene lasciato indietro. Risultati importanti – conclude la maggioranza – raggiunti senza alcun apprezzabile apporto della minoranza in termine di contributi o idee. La differenza è che noi per questo non tiriamo in ballo la morale ma solo la mediocrità politica.

© Riproduzione riservata