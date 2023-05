Pista ciclabile di Rivotorto ancora chiusa, interpellanza della Lega

“La pista ciclabile di Rivotorto, nel tratto che dalla frazione porta a Santa Maria degli Angeli è pronta, ma il Comune di Assisi continua a mantenerla chiusa, come mai?”. A sollevare la questione, a seguito delle sollecitazioni di alcuni cittadini, sono i consiglieri comunali della Lega Assisi Francesco Mignani e Jacopo Pastorelli. Sulla vicenda una settimana fa anche l’articolo di Assisi News, dopo che i cittadini avevano affisso un cartello per protestare sulle lungaggini dell’opera.

Sulla pista ciclabile di Rivotorto i due esponenti della Lega spiegano: “Grazie all’intervento del capogruppo regionale Lega Stefano Pastorelli siamo venuti a sapere che il consorzio, che si è occupato del rifacimento della pista ciclabile, ha concluso i lavori per la messa in sicurezza del tratto in oggetto, anche in conseguenza dello spiacevole episodio che ha visto la morte di un ciclista. La domanda che quindi sorge spontanea è: perché la pista è ancora chiusa? Il consorzio – proseguono i due consiglieri – sta cercando da tempo di relazionarsi con gli uffici competenti per comunicare il fine lavori ed avviare le attività per la consegna delle opere al Comune di Assisi, ma ad oggi non risulta abbiano ricevuto risposta dall’amministrazione. Tramite interpellanza in Consiglio Comunale – concludono Mignani e Pastorelli- chiederemo al sindaco Stefania Proietti le motivazioni di questo inaccettabile ritardo e inviteremo chi di dovere a intervenire nel più breve tempo possibile per procedere alla riapertura completa del percorso. Anche in previsione dell’arrivo della bella stagione i cittadini devono poter usufruire in sicurezza della pista ciclabile”.–

© Riproduzione riservata