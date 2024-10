Regionali 2024 in Umbria, i candidati presidente e le liste con gli aspiranti consiglieri: tutti i nomi

Due le principali candidate alle elezioni regionali 2024 in Umbria, Donatella Tesei e Stefania Proietti, presidente uscente ricandidata dal centrodestra e sindaca di Assisi candidata dal campo largo del centrosinistra. Ma poi ci sono altri cinque candidati già noti (Marco Rizzo di Democrazia Sovrana e Popolare, Martina Leonardi per l’ultra sinistra di Potere al Popolo e Pci, Moreno Pasquinelli del Fronte del Dissenso, Elia Fiorini per Alternativa per l’Umbria, Fabrizio Pignalberi del Quinto Polo) e due sorprese last minute: ieri sera è arrivato Giuseppe Pino Paolone con Forza Del Popolo, poco prima di mezzogiorno Giuseppe Tritto, che correrà con Umani-Insieme liberi) candidati presidente e centinaia alla carica per un posto da consigliere e relativo stipendio. In totale dunque nove candidati e 23 liste, e per due candidati che entrano, due che invece escono: Roberto Fiore per Forza nuova e Francesco Miroballo per Umbria autonoma non hanno infatti presentato le liste e simboli in Corte d’Appello per le regionali 2024 in Umbria, per cui si vota il 17 novembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 18 novembre dalle 7 alle 15: di seguito tutti i nomi (per eventuali integrazioni si può scrivere a info@assisinews.it; i candidati interessati a pubblicizzarsi sul nostro gruppo editoriale possono leggere questo articolo)

REGIONALI 2024 IN UMBRIA, DONATELLA TESEI: LE LISTE E TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI CONSIGLIERE

Tesei Presidente

Enzo Angeli, Sabrina Annibali, Nilo Arcudi, Chiara Calzoni, Alessandro Camilli, Cecilia Cari, Catia degli Esposti, Stefano Delicati, Matteo Franceschini, Roberta Giorni, Debora Masci, Federica Monarchi, Emanuela Mori, Enrico Presilla, Stefano Puliti, Gigliola Rossi, Paola Trenoli, Gianluca Tuteri, Carlo Valentini, Saimir Zmali.

Forza Italia

Andrea Romizi, Roberto Morroni, Cecilia Adami, Nicola Alemanno, Caterina Domenichini, Andrea Fora, Barbara Goracci, Angelo La Rocca, Piera Lodovichi, Gianluigi Maravalle, Daniele Marcelli, Alessio Miliani, Elisa Pacioselli, Stefano Pastorelli, Francesca Peppucci, Laura Pernazza, Antonino Ruggiano, Monica Salciarini, Filippo Ugolini, Rachele Valcelli.

Noi Moderati – Civici per l’Umbria

Michele Toniaccini, Francesca Caproni, Leonardo Varasano, Edi Cicchi, Orietta Bizzarri, Agostino Cetorelli, Samuel Comandini detto Zio Command, Marco Conticelli, Alice Delicati, Angelo Dominici, Luca Donateo, Gianluca Drusian, Silvano Landi, Monica Monzi, Giacomo Natoloni, Raffaella Pascolini, Natalia Borisovna Sokolova, Elisa Zucconi, Valeria Francesca Sciarra

Fratelli d’Italia

Paola Agabiti Urbani, Marco Celestino Cecconi, Marco Cesaro, Francesca Cova, Alessandro Cretoni, Moreno Fortini, Matteo Giambartolomei, Paola Marzioli, Luca Merli, Annalisa Mierla, Alessandro Moio, Daniele Nicchi, Andrea Nunzi, Eleonora Pace, Stefano Pascolini, Clara Pastorelli, Attilio Persia, Paolo Scura, Luciana Veschi, Simona Vitali

Udc

Alessia Barcherini, Emanuele Battilocchi, Erminio Boco, Eleonora Burocco, Gabriele Celesti, Sabina Cenciarelli, Enrico Cesani, Moira Colarieti, Pasquale De Ieso, Diego Esposito, Iris Lebron Vargas, Fabrizio Leonelli, Irene Mancini, Luca Mencarelli, Valerio Nevi, Teresa Ricco, Maria Chiara Romano, Elisabetta Tacconi, Nicola Zappitello

Lega

Enrico Melasecche Germini, Valeria Alessandrini, Marina Amori, Corrado Belloni, Grazia Biscossi, Francesco Cenciarini, Paola Fioroni, Fabrizio Gareggia, Michela Giuliani, Euro Grilli, Gianluca Luciani, Valerio Mancini, Francesca Mele, Federica Montagnoli, Fabio Mosciatti, Goffredo Pucci, Manuela Puletti, Francesco Ricci, Giacomo Sottili, Luca Valigi

Alternativa Popolare

Riccardo Corridore, Viviana Altamura, Stefano Babucci, Giorgio Bastianini, Gianluca Filiberti, Filippo Gallinella, Elvia Guerrieri, Maurizio Hanke, Angelo Lombardozzi, Alfonc Makaj, Barbara Margheriti, Fabia Mariani, Maria Cristina Morbello, Catia Paciello, Nadia Pellegrini, Riccardo Ratini, Simone Rellini, Daniele Rossi Bondi, Aldo Tracchegiani, Cristina Vescovi

REGIONALI 2024 IN UMBRIA, STEFANIA PROIETTI: LE LISTE E TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI CONSIGLIERE

Partito Democratico

Tommaso Bori, Simona Meloni, Benedetta Baiocco, Paolo Barboni, Michele Bettarelli, Cristian Betti, Sarah Bistocchi, Giuseppina Bonerba, Valentina Bonomi, Devis Cruciani, Cristina Croce, Francesco De Rebotti, Francesco Filipponi, Joseph Flagiello, Paolo Fratini , Stefano Lisci, Letizia Michelini, Maria Grazia Proietti , Emanuela Stramaccia, Andrea Vannini

Movimento 5 Stelle

Luca Simonetti, Valentina Pococacio, Mauro Salciarini, Emanuela Arcaleni, Andrea Mancinelli, Loredana Smacchi, Samuele Bonanni, Chiara Fioroni, Matteo Severini, Paola Cianchelli, Marco Monzi, Raffaella Brunozzi, Giuliano Granocchia, Anna Mastrobuono, Giampaolo Conti detto “Papo”, Antonella Meniconi, Gian Pietro Stramaccia, Stefania Isabella Pesavento, Massimo Bertone, Angelica Petrelli.

Umbria Futura

Alleori Enzo, Bacchetta Luciano, Berloco Michele, Bertini Roberto, Borrello Paolo, Bufi Maurizio, Buraglini Nicoletta, Capodicasa Elisa, Ceci Mirko, Chianella Giuseppe, Feliziani Graziella, Garouan Fatima, Grasselli Loriana, Leonelli Giacomo, Lucangeli Caterina, Muzzi Monica, Porzi Donatella, Romani Roberto, Silvestrelli Maurizio, Tomassini Tiziana.

Alleanza Verdi Sinistra

Gianfranco Mascia, Francesca Arca, Camilla Annicelli, Fabrizio Ricci, Francesca Ciammarughi, Valentina Persichetti, Irene Ponti, Ermanno Cormanni, Stefano Mingarelli, Federica Casuzzi, Simone Pellegrini, Gloria Severini, Giovanna Petrini, Federico Santi, Alfonso Morelli, Tancredi Marini, Alessandro Alunno, Gianfranco Mascia, Alfonso Morelli, Valentina Persichetti, Marianna Ubaldini, Palmiro Giovagnola

Umbria Domani – Proietti presidente

Ottavio Anastasi detto Oriano, Nicola Avenia, Gabriele Biccini, Enrico Brugnoli, Giselda Marina Bruni, Giuseppe Capaccioni, Elisabetta Carbonari, Giuseppe Cardinali, Sara Cardoni, Carla Casciari detta Casciarri, Pier Luigi Consalvi, Luca Ferrucci, Florido Fratini detto Dino, Luca Augusto Mancini, Lucia Marinelli, Vinicio Martinoli, Carlo Ottone, Antonella Pulci, Bianca Maria Tagliaferri detta Bianca, Laura Zampa

Civici Umbri

Umberto Ernesto Bonetti, Fabio Catterini, Enrica Berna, Caterina Buzzao, Milena Capuano, Jacopo Cicci, Isabella Cives, Stefano Conti, Massimo Gnagnarini, Luigi Guzzetti, Maurizio Lavosi, Gabriella Neri, Stefano Ovidi, Paolo Raspa, Sistina Sabellico, Sonia Sciabordi, Simona Spera, Sara Staffaroni, Andrea Tomassini, Sara Tintilla

Umbria per la Sanità pubblica e la Pace

Michelle Adam, Laura Maria Baldoni, Brunetta Bellucci, Christian Biagini, Stefano Biagioli, Paola Biraschi, Vasco Cajarelli detto Vasco, Roberto Ciccone, Carla Cicioni, Maurizio Del Pinto, Giovanna Durastanti detta Gianna, Valentino Filippelli, Gianni Giovannini, Fabio Laurucci, Cesare Mecarelli, Anna Pettinacci, Laura Russo, Alberto Stella, Helena Susta, Antonella Vitali

REGIONALI 2024 IN UMBRIA, MARCO RIZZO: LE LISTE E TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI CONSIGLIERE

Democrazia Sovrana e Popolare

Giuseppe Gasparri, Beatrice Spitoni, Daniela Francesca Gloria Albanesi, Clelia Canella, Sonia Cecci, Paola Cialini, Gioia Clavenzani, Giovanni Di Claudio, Andrea Fonte, Stefania Lensi, Bennardo Marioli, Mario Mariotti, Enzo Pennetta, Maria Ponti, Simone Romolini, Sabrina Russo, Stefano Spellucci, Alessandro Trinca, Marco Velloni, Angelo Zaroli.

Alternativa riformista per Rizzo presidente

Amato John De Paulis, Angelo Baldanza, Egidio Bandera, Marco Bianchini, Stefano Bufalini, Denise Conti, Patrizia Felicioni, Massimo Gallo, Marzia Gnoni, Kamaljeet Kaur detta Kami, Franco Londero, Silvia Maccherani, Paola Miraglia, Fedora Quattrocchi, Antonella Rossi, Leonardo Triulzi, Keti Ugolini, David Urru, Enrico Veschi

REGIONALI 2024 IN UMBRIA, MORENO PASQUINELLI: LA LISTA E TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI CONSIGLIERE

Fronte del Dissenso

Fabio Roncella, Daniela Di Marco,Teti Marcello, Enrico Sodacci, Vallerignani Alessandro, Miriam Scarabattoli, Damiano Stano, Monica Francia, Moreno Padoin, Rowaida S A Abumunshar, Nader Rashad Ibrahim Abu Mounshar, Montagnini Antonella, Shahab Shiri Akbari, Lorella Befani, Schaffhausen , Paolo Bifarini, Tania Merendelli, Massimo Giombolini, Lisa Vellutini, Gabriele Romano, Sara Andreoli

REGIONALI 2024 IN UMBRIA, FABRIZIO PIGNALBERI: LE LISTE E TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI CONSIGLIERE

Più Italia Sovrana

Caputo Andrea, Agozzino Silvana Lidia, Valeri Massimo, Casaburi Alberta, Manganiello Domenico Evangelisti Asia, Lo Iacono Giuseppe, Giuliani Simona, Durante Livio detto Marchitti Germano, Venditti Sonia, Perna Roberto, Evangelisti Erika, Colaone Rudy, Verrelli Sonia, Antonelli Orlando, Pinna Sharol, Salvati Fabio, Masolo Chiara, Antonio Barbuto, Macrì Melania Paola

Quinto Polo per l’Italia

Gabbiani Simona, Costantini Nazzareno, Carusone Antonietta, Scala Gianni, Turiaco Emanuela, Ronci Fabio, Lisi Vanessa, Bocchini Roberto, Neccia Siria, Coltellacci Giuseppe, Usai Vanessa, Susini Paolo, Chenal Monica, Massa Mauro, Scarfagna Loredana, Marchetti Riccardo, Corsetti Jessica, Tizzanini Gianni, Chianese Elisabetta, Fantauzzi Mauro

REGIONALI 2024 IN UMBRIA, MARTINA LEONARDI: LA LISTA E TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI CONSIGLIERE

Insieme per un’Umbria resistente

Giuseppe Alagna, Benedetta Calderigi, Emiliano Camuzzi, Marina Corradini, Simone Cumbo, Matteo Galli, Sara Grullini, Filippo Lilli, Paolo Marati, Giuseppe Marino, Enrico Paris, Michele Pattola, Monia Pierini, Franca Pilia, Carlo Romagnoli, Fiona Sansone, Annamaria Scarficcia, Fabio Sebastiani, Roberto Suero, Silvia Tobi

REGIONALI 2024 IN UMBRIA, FRANCESCO ELIA FIORINI: LA LISTA E TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI CONSIGLIERE

Alternativa per l’Umbria

Salvatore Simone, Maria Agnese Cutullè, Anna Maria Ceppitelli, Maria Letizia Ciaffoloni, Matteo Guerrini, Silvia Boneva, Michele Catana, Paolo Giammarioli, Sergio Risca, Camilla Orazi, Mattia Vicarelli, Giuseppe Bruno, Cristina Cappella, Giuseppe Monini, Simona Delle Grottaglie, Gianluca Mancinelli, Gionni Polidori, Umberto Mannocchi, Giacomo Baldacci, Aurora Di Emidio

REGIONALI 2024 IN UMBRIA, GIUSEPPE TRITTO: LA LISTA E TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI CONSIGLIERE

Tritto Presidente – Umani insieme liberi

Alessandro Montedori, Patrizia Alberga, Maria Rosa Bartoloni, Tommaso Blasi, Frida Chialastri, Orietta Chiocci, Angelo Coiana, Anna Rita Donati detta Lella, Paolo Driussi, Enzo Filippucci, Luigi Graziani, Simone Guida, Daniela Loschi, Anna Rita Mancini, Roberto Marroni, Salvatore Riverso, Ugo Rossi, Cristina Sassu, Sonia Serinaldi, Sandro Serrani

REGIONALI 2024 IN UMBRIA, GIUSEPPE PINO PAOLONE: LA LISTA E TUTTI I NOMI DEI CANDIDATI CONSIGLIERE

Forza del Popolo

Alessandro Montedori, Patrizia Alberga, Maria Rosa Bartoloni, Tommaso Blasi, Frida Chialastri, Orietta Chiocci, Angelo Coiana, Anna Rita Donati detta Lella, Paolo Driussi, Enzo Filippucci, Luigi Graziani, Simone Guida, Daniela Loschi, Anna Rita Mancini, Roberto Marroni, Salvatore Riverso, Ugo Rossi, Cristina Sassu, Sonia Serinaldi, Sandro Serrani

© Riproduzione riservata