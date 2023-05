Rinasce l’Assisi Calcio, Pastorelli: “In bocca al lupo, speriamo in un investimento di ampio respiro”

Torna l’Assisi Calcio e come anticipato da tuttomercatoweb.com e rilanciato in Umbria da Assisi Sport, alla sua guida c’è un cognome importante, che di calcio vive, anzi, ha sempre vissuto, dai tempi di papà Luciano e del grande Perugia. Il patron è infatti Riccardo Gaucci, ex presidente del Floriana, che a Malta ha raggiunto anche una storica qualificazione in Champions League, insieme ad un gruppo di imprenditori locali, ha deciso di prendere in mano questa piccola realtà e ripartire dalla seconda categoria. E mentre la città sogna e spera e l’amministrazione comunale non conferma né smentisce, a parlare è il capogruppo in Regione Stefano Pastorelli

“Apprendo con soddisfazione la notizia del nuovo progetto calcistico legato alla città di Assisi rivelato in questi giorni sulla stampa da Riccardo Gaucci, figlio dell’ex presidente del Perugia Luciano. Il mio invito è a non guardare esclusivamente all’aspetto agonistico, lo sport sia strumento di promozione del territorio e veicolo di inclusione sociale”, le parole del consigliere.

“Sono certamente favorevole a questa iniziativa che riporterà il calcio ad Assisi – prosegue Pasotrelli – e faccio il mio più sincero in bocca al lupo a Riccardo Gaucci, augurando i più importanti successi. Da appassionato di calcio ricordo con piacere i risultati ottenuti da una piccola realtà come il Chievo, a cui la nuova società calcistica cittadina vuole ispirarsi e sarebbe davvero straordinario ripeterne le gesta. Così come auspico si segua anche quanto di buono il Chievo ha saputo fare sotto molti altri aspetti, non solo quello agonistico, ma legati a valori più profondi. Sono certo che ad Assisi il nuovo proprietario Riccardo Gaucci saprà pensare a un progetto di ampio respiro, dove gli investimenti sulla prima squadra siano accompagnati dalla valorizzazione dell’impiantistica sportiva locale, dalla realizzazione di iniziative di carattere sociale e dalla costruzione di un settore giovanile dove tutti i bambini e i ragazzi del territorio possano giocare e divertirsi”.

“Auspico venga data a tutti i giovani la possibilità di far parte di questa comunità, nessuno escluso – le parole di Pastorelli sull’Assisi Calcio – a chi ha la stoffa del campione, ma anche a chi non sa giocare, a chi può permettersi di pagare l’iscrizione e il kit di allenamento, ma anche a chi questa facoltà non ce l’ha. La nascita della società rappresenti una nuova opportunità di sviluppo non solo per Assisi, ma per tutta la Regione Umbria, nel coinvolgimento di imprenditori locali e nell’organizzazione di iniziative legate allo sport e al territorio, anche sfruttando le potenzialità che l’aeroporto San Francesco sa offrire in termini di attrattività. Nel percorso avviato l’Amministrazione comunale dovrà dimostrare di saper essere al fianco di iniziative di questo tipo e non solo a parole, ma attraverso i fatti. Solo con un progetto a 360 gradi – conclude Pastorelli – si potranno ottenere le vittorie più importanti”.

