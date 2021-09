Roberto Falce e Vanessa Cannelli (Lega Assisi) per Marco Cosimetti sindaco – video

Roberto Falce e Vanessa Cannelli sono due dei candidati della Lega Assisi per Marco Cosimetti sindaco. Di seguito il video e l’intervista * della candidatura di Roberto Falce e Vanessa Cannelli:

Perché avete scelto di candidarvi?

Roberto Falce: Sono stato coinvolto da alcuni esponenti della Lega, mi hanno coinvolto in vari programmi e proposto di candidarmi al Comune.

Vanessa Cannelli: Da anni partecipo attivamente all’attività politica e per le amministrative, tramite la Lega, mi è stato chiesto di candidarmi. Ho risposto di sì, perché Assisi torni a essere quella che era e il turismo torni a causare un rifiorire economico. Inoltre, sono nata a Castelnuovo e, su quattro liste, nessun candidato era di Castelnuovo. Per questo ho deciso di rappresentare il mio paese natale.

Perché sostenete Marco Cosimetti?

Roberto Falce: Conoscendo Cosimetti, penso chiunque capisca che è la persona giusta, che ha le idee chiare e una mentalità imprenditoriale. Ha carattere, ha professionalità ed è un personaggio brillante che stimola fiducia e competenza.

Vanessa Cannelli: Ho deciso di sostenere Marco Cosimetti perché mi trovo in linea con le sue idee. La sua esperienza manageriale potrà essere messa a disposizione della comunità di Assisi, amministrando il Comune come un buon padre di famiglia. Uno dei punti del programma è creare collegamenti tra città e frazioni e tra frazioni stesse. Non c’è un collegamento tra la città e il di fuori, c’è distacco. La nostra idea è avere dei mezzi pubblici che non soltanto passano la mattina e per il periodo scolastico, ma anche nell’arco della giornata.

Roberto Falce: E un ammodernamento dei mezzi pubblici, anche per i portatori di handicap

Vanessa Cannelli: I mezzo dovranno inoltre essere a basso impatto ambientale

Quali sono i piani per le vostre frazioni?

Roberto Falce: Considerate le nostre professioni, abbiamo sviluppato dei piani di investimento per le nostre frazioni e le altre frazioni. Per quanto riguarda Palazzo, CVA e sede pro loco, opportunità per anziani e giovani e tempo libero.

Vanessa Cannelli: Anche a Castelnuovo c’è desiderio di creare una sede di ritrovo, per la Pro loco ma non solo, anche per feste o per l’intero paese.

Roberto Falce: A Palazzo serve assolutamente un’altra alternativa al Ponte che collega Petrignano e Palazzo. Anche per i turisti, che possono conoscere le bellezze della frazione

Vanessa Cannelli: Serve un’edilizia più curata e far sì che le frazioni diventano delle ‘chicche’ per cui siamo rinomati in Umbria. Un punto in più per attrarre turisti, non solo per poche ore per visitare il centro storico, ma valorizzando anche altri prodotti locali.

Perché i cittadini dovrebbero votare Falce e Cannelli?

Roberto Falce: Perché votarmi? Votare Roberto Falce è votare competenza, professionalità, dedizione e serietà

Vanessa Cannelli: Un cittadino mi deve votare perché io ci metto la passione, la competenza e la professionalità. Ogni volta che fisso un obiettivo lo raggiungo, e stavolta è fare il consigliere e servire la comunità assisana

