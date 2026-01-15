Via dei Vetturali e via dei Carrettieri, la giunta: “Ora i ripristini urgenti, serve anche il meteo favorevole per i lavori più approfonditi”

In merito alle dichiarazioni diffuse nelle ultime ore dai consiglieri di opposizione Eolo Cicogna e Giancarlo Cavallucci sulla riqualificazione della viabilità di Santa Maria degli Angeli, con particolare riferimento agli interventi previsti in via dei Vetturali e nella traversa di via dei Carrettieri, l’Amministrazione Comunale ritiene necessario fare chiarezza, nell’interesse dei cittadini e nel rispetto della verità dei fatti.

“È opportuno chiarire subito un punto fondamentale: quello che alcuni esponenti dell’opposizione hanno visto nella mattinata di ieri in via dei Vetturali non è l’avvio dei lavori di riqualificazione definitiva, bensì ripristini urgenti e provvisori programmati nel più breve tempo possibile per garantire sicurezza e transitabilità. Interventi necessari e chiaramente distinti dai lavori strutturali veri e propri”, afferma il sindaco di Assisi Valter Stoppini. L’intervento strutturale annunciato, che prenderà avvio a febbraio, non grava sul bilancio comunale ma è interamente finanziato attraverso oneri urbanistici. Si tratta di un’opera da 330.649 euro, regolata da una convenzione urbanistica stipulata l’11 dicembre scorso, nell’ambito dell’ultima variante al PRG.

Sulla questione di via dei Vetturali e via dei Carrettieri interviene anche l’assessore ai lavori pubblici Francesca Corazzi, che ne precisa aspetti tecnici e procedurali: “I lavori veri e propri di rifacimento del manto stradale saranno realizzati dal Consorzio Comparto 1, soggetto attuatore individuato dalla Convenzione. È evidente che, una volta definiti gli atti, servano tempi tecnici per l’organizzazione dell’impresa e l’avvio del cantiere. Pensare che opere di questo tipo possano partire senza una minima pianificazione significa non conoscere – o fingere di non conoscere – come funzionano i lavori pubblici”.

L’assessore Corazzi sottolinea inoltre che l’avvio dei lavori dipende dalle condizioni meteo: “Intervenire in maniera affrettata in un periodo non favorevole dal punto di vista climatico comporterebbe il rischio di compromettere la qualità dell’intervento e costringere a rifare tutto da capo. Se il tempo lo consentirà, i lavori inizieranno nei primi giorni di febbraio”. L’Amministrazione ribadisce che la manutenzione e la riqualificazione della rete viaria del territorio rappresentano da sempre una priorità concreta nella propria azione politica: “Assisi merita interventi seri, non allarmismi e proclami senza soluzioni. I cantieri arriveranno nei tempi previsti, come da impegni già assunti, e certamente non per effetto delle polemiche strumentali. Tutte le strade si costruiscono con la buona volontà e con i fatti”, ha concluso il sindaco Stoppini.

