Aperte le celebrazioni francescane con il Transito 2025: ad Adele Previtali la Rosa d’Argento (foto)

Aperte le celebrazioni francescane ad Assisi, con il Transito 2025 celebrato a Santa Maria degli Angeli. Per tutta la giornata sono previste celebrazioni religiose, ma anche momenti di riflessione sulle donne di oggi come testimoni di fede, speranza e carità, attraverso la figura di Frate Jacopa, Giacoma de’ Settesoli, nobildonna romana, cara amica del Poverello di Assisi, a lui vicina anche in punto di morte. In suo onore, questa mattina alle ore 9.30, è stato assegnato il riconoscimento “Rosa d’Argento 2025” ad Adele Previtali, insegnante abruzzese, che ha aperto la propria casa a giovani con gravi disagi, offrendo loro famiglia, speranza e dignità.

Come ha spiegato durante il Transito 2025, di concerto con il marito e con la Comunità Giovanni XXIII, “abbiamo scelto di fare della condivisione di vita con gli ultimi e dare famiglia a chi non ce l’ha, il centro della nostra vita. Così abbiamo lasciato la nostra casa e con la Comunità abbiamo preso in affitto una casa più grande ed abbiamo aperto la “Casa di preghiera e accoglienza” dove il cuore è una piccola cappellina che, grazie al permesso del Vescovo, ci permette di avere con noi Gesù Eucaristia e dall’altro lato ci ha dato la gioia di essere genitori non solo delle nostre tre figlie naturali, ma anche di altri figli, che non abbiamo generato fisicamente ma, come dice don Oreste il nostro fondatore, “rigenerati nell’amore” … per lo meno ci abbiamo provato e ci proviamo ogni giorno. Alcuni di loro li abbiamo adottati, ma al di là dell’adozione tutti sono figli, fratelli e sorelle e occupano un posto indelebile nel nostro cuore. La nostra casa, come tutte le case della nostra Associazione, si caratterizza per la condivisione della vita con i più emarginati, con chi si sente solo, con chi vuole il calore di una famiglia; in questi anni, tanti sono entrati e sono rimasti, per brevi o

lunghi periodi. Abbiamo scoperto una coincidenza: la nostra casa ha sempre accolto, quasi per caso, ragazzi autistici (sia ad alto funzionamento che con forme più gravi). La cosa particolare è che ci siamo sposati proprio il 2 aprile, che è la Giornata Mondiale dell’Autismo. Mi sembra proprio una Dio – incidenza, sicuramente a DIO non manca l’ironia! Da due anni, in Comunità, ho il mandato di responsabile di zona delle Marche sud e precisamente delle Marche (da Loreto in giù), dell’Abruzzo e dell’Umbria. Questo è un “servizio” che ti chiama a portare nel cuore ogni membro della zona, aiutando ciascuno ad assumersi la propria parte, valorizzandone il cammino e cercando insieme di cogliere nella vita il progetto di Dio in tutti i suoi ambiti, sempre in comunione con il responsabile generale e con la Chiesa tutta”.

Sempre nel giorno del Transito 2025, alle ore 15.00, nel Santuario della Spogliazione, in ricordo degli ultimi momenti di vita di Francesco, l’accoglienza dei vescovi e della regione ecclesiastica dell’Abruzzo, da parte di mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e di Foligno. Alle ore 18.00 la solenne commemorazione “Nel transito di San Francesco”, presieduta da mons. Emidio Cipollone, vicepresidente della Conferenza Episcopale di Abruzzo e Molise, assistito dal cardinale Ángel Fernández Artime, legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi, presenti anche il vescovo di Assisi, ministri generali e provinciali delle Famiglie Francescane. Un momento molto sentito, che prevede anche offerte di doni da parte del sindaco di Assisi, Valter Stoppini, e la presenza di autorità e pellegrini abruzzesi, che entreranno in chiesa sfilando in corteo civile con i Gonfaloni delle varie città presenti, insieme a istituzioni umbre. Alle 19.00. davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, staffetta in memoria di Papa Francesco, con l’arrivo di camminatori sulla Via di Francesco, promossa da Unpli di Umbria, Lazio e nazionale. Il Transito 2025 si chiuderà alle 20.30, in Piazza del Comune, nel centro storico di Assisi, la città organizza una grande festa per l’accoglienza degli ospiti dell’Abruzzo. Un momento di condivisione e convivialità, con Balestrieri, Sbandieratori, Calendimaggio di Assisi e gruppi storici e folkloristici abruzzesi.

Dopo il Transito 2025 il 4 ottobre, giorno della festa di San Francesco Patrono d’Italia, gli eventi inizieranno alle ore 8.00, nel Palazzo Comunale, con l’incontro tra autorità e delegazioni abruzzesi e la città di Assisi. Il sindaco Valter Stoppini accoglierà il primo cittadino dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Alle 9.00 il corteo civile partirà verso la Basilica di San Francesco, con i Gonfaloni e i sindaci abruzzesi, tutte le autorità dell’Umbria e dell’Abruzzo presenti. Parteciperanno anche figuranti dell’Ente Calendimaggio e alunni delle scuole di Assisi. Alle ore 10.00, nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco, in diretta RAI, si terrà la solenne celebrazione di San Francesco, patrono d’Italia. La cerimonia sarà presieduta da mons. Camillo Cibotti, presidente della Conferenza Episcopale Abruzzo e Molise, con il cardinale Ángel Fernández Artime, legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi, il vescovo di Assisi, i ministri generali e provinciali delle Famiglie Francescane. Il rito prevede l’accensione della lampada votiva dei Comuni d’Italia, da parte del sindaco dell’Aquila, con l’olio offerto dall’Abruzzo. Alle 11.30, sempre in diretta RAI, dalla Loggia del Sacro Convento di San Francesco, ci saranno il saluto del ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, frate Carlos Alberto Trovarelli, i messaggi istituzionali all’Italia e i saluti delle autorità civili e religiose, con l’atteso annuncio di chi donerà l’olio nel 2026, anno speciale, con celebrazioni ed eventi altrettanto straordinari. Alle 11.45, nella piazza inferiore della Basilica, staffetta in memoria di Papa Francesco, con l’arrivo di camminatori sulla Via di Francesco, promossa da Unpli di Umbria, Lazio e nazionale.

Come noto la Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni sarà ad Assisi domani e insieme a lei sarà presente il Ministro della cultura Alessandro Giuli. Per l’occasione, pochi minuti prima dell’inizio della celebrazione in Basilica, alla presenza delle autorità, proprio su suggerimento del Ministro della Cultura Giuli, verrà inaugurata la proiezione a grandezza naturale della vela di San Matteo sulla superficie corrispondente della volta, dove non fu possibile ripristinare l’immagine con i frammenti originali, a seguito del terremoto del 1997. Dopo quelli della mattina gli appuntamenti riprenderanno nel pomeriggio: alle ore 16, nella chiesa inferiore della Basilica, S.E. Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto, presiederà la preghiera dei Vespri pontificali, a cui seguirà la processione verso la chiesa superiore della Basilica, la Benedizione all’Italia dal cupolino con la Chartula di San Francesco da parte del Vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e l’esecuzione del canto del Cantico delle creature da parte della Cappella Musicale della Basilica.

In occasione della festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, la rivista omonima si rinnova con una veste grafica aggiornata, confermandosi con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per un giornalismo e un servizio culturale che parlino ai credenti, senza però perdere il fascino e l’interesse per chi, pur ammirando la figura del Santo di Assisi, non ne condivide la fede teologale. Grazie alla collaborazione con lo studio grafico Inarea, fondato e diretto da Antonio Romano, il nuovo design si presenta con un volto giovane e un look aggiornato. A realizzarlo è stata la giovane grafica Valentina Bagliani, che ha lavorato in sinergia con il coordinatore editoriale del magazine, il giornalista Andrea Cova.

Questo restyling non è un semplice esercizio di marketing o un adeguamento ai gusti contemporanei, ma nasce dalla consapevolezza che Francesco d’Assisi e il suo messaggio non appartengono solo al passato, per quanto glorioso o nobile esso sia. Al contrario, il messaggio del Santo è profondamente radicato nella contemporaneità, capace di parlare ai desideri, alle sfide e alle contraddizioni del nostro tempo. San Francesco continua a essere una voce significativa, capace di offrire saggezza e ispirazione alle donne e agli uomini di oggi. Per questo, il restyling “minimal” della rivista cerca di riflettere l’essenzialità dignitosa e gioiosa che caratterizzava il Santo, il quale invitava alla semplicità della vita e metteva in guardia dall’eccesso di parole, come ricordato nella Regola bollata (cap.III: “quando [i frati] vanno per il mondo, non litighino ed evitino le dispute di parole e non giudichino gli altri; ma siano miti, pacifici e modesti, mansueti e umili, parlando onestamente con tutti, così come conviene”).

Nell’editoriale del numero di ottobre 2025, si sottolinea come “questo rinnovamento nasce da un profondo legame con la persona e la spiritualità di San Francesco. Un esempio significativo è il font scelto per la testata: sottile e quasi evanescente in alcuni tratti, richiama l’umiltà del Santo, che visse e chiese ai suoi frati di essere sempre ‘minori’ e soggetti – per amore di Dio – a ogni creatura”. «È per me anche l’occasione – continua fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento e della rivista – per ringraziare ufficialmente il direttore uscente, fra Riccardo Giacon, OFMConv, che dal 2021 ha sapientemente guidato la Rivista, e la dott.ssa Tiziana Boirivant, che per circa vent’anni ne ha curato la grafica. Il restyling è un nuovo passo, possibile perché chi ci ha preceduto ha lavorato con passione, dedizione e competenza, facendo del magazine San Francesco uno dei più autorevoli e diffusi nell’orizzonte cattolico italiano dei periodici». Come anticipato nei giorni scorsi i frati del Sacro Convento hanno previsto anche diverse dirette streaming. (Assisi News ha anche un sito dedicato agli eventi, www.assisieventi.it)

