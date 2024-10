Celebrazioni francescane 2024 al via con “fuoriprogramma”: domani la grande festa a San Francesco (foto)

(Flavia Pagliochini) Cominciano con un fuori programma le celebrazioni francescane 2024: questa mattina – 3 ottobre 2024, ndr – il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla hanno visitato le due mostre dedicate al territorio siciliano, allestite in occasione della due giorni che vede la Sicilia protagonista. Ad accoglierli, in Piazza del Comune, l’Assessore al Turismo e Marketing territoriale Fabrizio Leggio che ha accompagnato la delegazione prima nella Galleria Le Logge dove si trova l’esposizione “Cammini di Sicilia – un’isola patrimonio di storia, arte e bellezza”, che racconta i 12 camini a passo lento che è possibile fare attraversando il territorio siciliano da est a ovest. A seguire, nella Sala del Palazzo Capitano del Popolo, il gruppo ha visitato la mostra “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”, dedicata ai festeggiamenti del quattrocentesimo anniversario del ritrovamento del corpo miracoloso di Santa Rosalia, Patrona di Palermo.

Questa mattina si è svolta la concelebrazione eucaristica del Transito presieduta da fra Francesco Piloni, ministro provinciale dei Frati Minori di Umbria e Sardegna, nel corso della quale è stato consegnato il riconoscimento “Rosa d’argento” a suor Alfonsa Fileti, che ha offerto il panno cenerino, i ceri, i mostaccioli e l’incenso. Alle 15, al Santuario della Spogliazione, monsignor Domenico Sorrentino ha accolto i suoi omologhi siciliani. A seguire alle 17.30 a Santa Maria l’incontro tra le autorità civili e religiose umbre e siciliane, alle 18 la celebrazione dei primi vespri presieduti da monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo metropolita di Palermo; a chiudere la giornata la veglia delle 21.30.

Venerdì 4 ottobre, alle 10 in diretta su Rai1, si terrà la celebrazione eucaristica nella Basilica superiore presieduta dal vescovo di Acireale, monsignor Antonino Raspanti. Alle 11.30, dalla Loggia del Sacro Convento, il saluto di fra Carlos Trovarelli, ministro generale dei francescani, e i messaggi istituzionali all’Italia con i saluti delle autorità, tra cui il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, il presidente del comitato per le celebrazioni per l’VIII Centenario Davide Rondoni, in rappresentanza del governo, monsignor Sorrentino, il sindaco Stefania Proietti e fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento. Alle 16, nella chiesa inferiore, monsignor Guglielmo Giombanco, vescovo di Patti, presiederà i vespri pontificali, seguirà la processione con la benedizione all’Italia da parte di monsignor Sorrentino. Per la giornata del 4 ottobre sarà possibile seguire le celebrazioni francescane 2024 dall’esterno della Basilica grazie alla presenza di due maxischermi; nella mattinata del 4 saranno anche celebrate una messa in inglese e una in spagnolo. Le celebrazioni di 3 e 4 ottobre sono reperibili e saranno visibili anche sui social dei frati minori e di quelli conventuali.

