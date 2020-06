Crisi come grazia, presentato ad Assisi il libro del vescovo Sorrentino (foto)

“Credo che questa crisi ci aiuta a capire che l’Evangelii gaudium è la prospettiva e il libro del vescovo Sorrentino è un’applicazione pratica per capire l’Evangelii gaudium”. Lo ha detto il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna durante la presentazione del libro scritto dal vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino, intitolato “Crisi come grazia. Per una nuova primavera della Chiesa” che è stato presentato sabato 20 giugno al Sacro Convento di Assisi.

Non poteva mancare un capitolo sulla lezione impartita dal coronavirus, nel libro scritto dal vescovo della diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, monsignor Domenico Sorrentino. Una pandemia che, come sottolineato nel volume, “ci ha riconsegnati a viva forza alle case, costringendo le famiglie ad esserci a vivere insieme, a ritrovare l’occasione e la bellezza dei rapporti”. Oltre all’attualità del capitolo dedicato al coronavirus comunque il libro si concentra sulle crisi della società e della Chiesa evidenziandone i punti deboli e individuando anche percorsi di speranza da intraprendere per un nuovo slancio pastorale e sociale.

Un libro che come ha detto Luca Diotallevi, professore di sociologia all’Università di Roma nel suo intervento, seguito all’introduzione di Piero Felice Damosso, caporedattore centrale del Tg1, “doveva essere scritto perché non parla del Vangelo sine glossa, ma ha al centro dei capitoli uno spazio ideologico, uno spazio di analisi sociale e un risvolto di ricostruzione storica che non sono secondari rispetto alla comprensione della Parola del Vangelo, ma ne sono condizione”. Le conclusioni della presentazione di Crisi come grazia sono state affidate al vescovo, il quale ha detto che “quello che ho tentato di dire è qualcosa che sta dentro un’esperienza, una storia, una vita”.

Un’altra presentazione del libro è prevista per mercoledì 24 giugno a Roma alle ore 17,30 nella sala Convegni della Comunità di Sant’Egidio in via della Paglia n. 14 b