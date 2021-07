Edicola votiva di San Giuseppe a San Damiano, grande festa per l’inaugurazione (foto)

Grande gioia per i parrocchiani “zona campagna” della Parrocchia Santa Maria Maggiore in Assisi per l’inaugurazione di una nuova edicola votiva di San Giuseppe, posta in via Cantico delle Creature ai piedi del Santuario di San Damiano. Come spiega Paola Vitaloni che ha inviato un ricco articolo con foto ad AssisiNews proprio sull’inaugurazione dell’edicola, “Da tempo il vicinato, con molto entusiasmo, si raccoglie in preghiera creando piccoli cenacoli nelle varie abitazioni del luogo, secondo la proposta diocesana delle “comunità Maria Famiglie del Vangelo” (Chiesa come Famiglia) ed ha scelto di affidare la zona alla speciale protezione di San Giuseppe per particolare devozione”.

Per tale ragione, le suore Francescane Missionarie del Cuore Immacolato di Maria (dette d’Egitto) in Assisi hanno gentilmente donato alla piccola comunità di famiglie una statua del Santo che domenica 18 luglio 2021, è stata posizionata dal Parroco Fra Carlos Acàcio Goncalves Ferreira nella piccola edicola votiva di San Giuseppe impartendo la benedizione preceduta da una celebrazione eucaristica. “Lieti che ciò – si legge nella nota – sia avvenuto proprio in questo anno dedicato (sino all’8 dicembre 2021) al padre putativo di Gesù, come annunciato da Papa Francesco con la pubblicazione della lettera apostolica “Patris Corde- Con cuore di Padre” in occasione del 150°anniversario della dichiarazione di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa Universale”.

“Grande la collaborazione delle famiglie coinvolte, in particolare si ringrazia la famiglia di Luigi Mazzoli per la disponibilità del terreno, Suor Rosanna dell’ordine delle suore Missionarie d’Egitto per la bellissima statua ricevuta, l’ing. Fabio Viventi per la progettazione e l’ausilio tecnico, il signor Antonio Marini per aver offerto la propria maestria muraria nella realizzazione dell’opera con l’aiuto dei sig.ri Osvaldo e Leandro Marini e tutti coloro che hanno voluto dare un contributo. Ringraziamo inoltre il sindaco Stefania Proietti per la sua presenza e sensibilità dimostrata insieme a tutta l’Amministrazione Comunale che di recente ha anche provveduto ad ultimare l’illuminazioni pubblica lungo la via. Riportando la frase incisa nella nuova edicola votiva di San Giuseppe: “San Giuseppe prega per noi e per chi passa”!

