Festa di San Francesco 2025, monsignor Cibotti: “Proviamo anche noi a coltivare il nostro essere piccoli e poveri”

Il saluto del Custode, fra Marco Moroni: "La fraternità diventa reale solo nella condivisione con i poveri, con chi è fragile e con chi cerca accoglienza. E la custodia del creato è responsabilità di tutti, singoli e governi"

(Flavia Pagliochini) “Francesco si rivela così discepolo di quel Maestro mite e umile che prende parola nel Vangelo di oggi. È piccolo: si riconosce fragile, stanco, oppresso e per questo il Signore del cielo e della terra gli rivela le sue “cose”, i suoi misteri. Si fa povero: rinuncia a dare spazio e voce al dotto e al sapiente (che abitano in ognuno). Egli smette di pensare di poter comprendere tutto o di illudersi che la vita passi dalla conoscenza o attraverso le maglie strette dell’intelligenza. Diviene discepolo: decide di seguire Cristo andando al Suo passo, portando il Suo peso, procedendo nella direzione che Egli indica. Come lui, proviamo anche noi a coltivare il nostro essere piccoli e poveri, il nostro essere discepoli. Come lui coltiviamo la pace. Abbiamo tutto da imparare: ognuno di noi è chiamato a scoprire la tenerezza e la grandezza di Dio, come Maria nel Magnificat. Così sia!”. Sono le parole di Monsignor Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro-Trivento e presidente della Conferenza episcopale dell’Abruzzo-Molise, per la Festa di San Francesco 2025. Protagonista delle celebrazioni è infatti l’Abruzzo, Regione che quest’anno offre l’olio che arde sulla lampada sulla tomba del Poverello e che è arrivata in città con circa 2.000 pellegrini. (Continua dopo i link e il video – link diretto)

Correlato: Aperte le celebrazioni francescane con il Transito 2025: ad Adele Previtali la Rosa d’Argento (foto) – “San Francesco un’esplosione di vita”: presentato a Roma il programma del centenario della morte del Poverello – Il corpo del Poverello sarà esposto per un mese alla venerazione dei fedeli: “Un dono di grazia per il mondo intero” – La premier Giorgia Meloni – contestata – “Abbiamo bisogno del Poverello, uomo di pace e modello per tutti” (foto + video)

Presente alla celebrazione anche la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, accompagnata dal ministro della cultura Alessandro Giuli e che arriva pochi giorni dopo l’approvazione definitiva, tra Camera e Senato, del ritorno di San Francesco a festa rossa. Ad aspettare la presidente Meloni una manifestazione pro Palestina “pacifica e in totale silenzio” con esposte le bandiere della Palestina davanti alla Basilica per continuare a sensibilizzare sulla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza e bloccata dall’esercito israeliano. (Continua dopo il video – link diretto)

E proprio la guerra è stata presente nel saluto del Custode, fra Marco Moroni, in apertura delle celebrazioni per la Festa di San Francesco 2025, nella chiesa superiore di San Francesco, dopo l’arrivo del colorato corteo civile e religioso da piazza del Comune a piazza San Francesco, al quale hanno partecipato anche le scuole assisane e i costumanti del Calendimaggio e delle rievocazioni abruzzesi. (Continua dopo il video – link diretto)

“La pace non si costruisce quando si continuano a fabbricare e commerciare armi: Francesco ricorda che nasce dal disarmare il cuore e dal deporre le armi, scegliendo vie di dialogo e riconciliazione. La fraternità diventa reale solo nella condivisione con i poveri, con chi è fragile e con chi cerca accoglienza. E la custodia del creato è responsabilità di tutti, singoli e governi, per consegnare alle nuove generazioni un mondo abitabile, casa comune rispettata come dono di Dio”, il saluto del Custode. Che, come già il vescovo Sorrentino ieri, ha fatto anche riferimento al quattro ottobre festa nazionale e alla necessità della riscoperta dei valori francescani: “La festa nazionale – il saluto del Custode – è non solo un omaggio al Patrono d’Italia, ma il riconoscimento di valori che parlano a tutti. Perché questa festa diventi davvero feconda, occorre che ciascuno ne tragga conseguenze concrete: le nostre comunità con il loro vivere quotidiano; le amministrazioni locali con le loro scelte di giustizia e di inclusione; il Parlamento e il Governo con leggi e politiche coerenti con ciò che oggi si proclama; ciascuno di noi con scelte di vita sobrie e fraterne. Nel testo della legge si citano i temi ‘della pace, della fraternità tra i popoli, dell’inclusione sociale e della tutela dell’ambiente’: termini che costituiscono una vera e propria sfida e una chiamata alla responsabilità. San Francesco nella sesta ammonizione ci ricorda: ‘È grande vergogna per noi… che i santi abbiano compiuto queste opere e noi vogliamo ricevere gloria e onore con il semplice raccontarle!’. Ci ricorda perciò che la credibilità nasce dalla coerenza. Per questo chiediamo a lui di intercedere per la nostra Italia, perché questa festa sia un’occasione di conversione personale e di impegno civile, per un Paese più giusto, fraterno e in pace. Questo chiediamo anche per tutti gli altri popoli, auspicando che non si lasci nulla d’intentato per il raggiungimento di una prospettiva di pace nei molti conflitti che ancora insanguinano la terra, a cominciare da quelli in Ucraina e in Palestina. Le parole rivelate a san Francesco perché diventassero il saluto dei frati siano rivolte a tutti voi, ma si realizzino per il mondo intero: ‘Il Signore vi dia pace!’. (Continua dopo la foto)

Pochi minuti prima dell’inizio della celebrazione della Festa di San Francesco 2025 in Basilica, alla presenza delle autorità, proprio su suggerimento del ministro della cultura, è stata inaugurata la proiezione a grandezza naturale della vela di San Matteo sulla superficie corrispondente della volta, dove non fu possibile ripristinare l’immagine con i frammenti originali, a seguito del terremoto del 1997. (Continua dopo la foto)

Durante l’omelia, Cibotti ha ricordato i pellegrini presenti: “Una buona parte di voi viene dall’“Abruzzo forte e gentile”. E io sono uno di voi: siamo qui mossi dal desiderio di offrire quanto più genuinamente ci rappresenta: l’olio ricavato dai rigogliosi alberi d’ulivo che impreziosiscono la nostra bella terra, perché alimenti la lampada che arde davanti alla tomba del Santo di Assisi. Una gran parte di voi viene da ogni luogo d’Italia e del mondo. E io sono uno tra voi: siamo qui perché riconosciamo che è olio particolarmente profumato l’esempio di vita veramente evangelica che Francesco ci ha continuamente offerto e a cui siamo venuti tante volte ad attingere, per alimentare la nostra lampada, ovvero la nostra fede e la nostra esistenza”.

Il presule ha come detto invitato a seguire l’esempio di Francesco: “Egli vive un’esistenza piena di straordinari colpi di scena, che si dipana tra intrecci di sfrenatezza e di spensierata goliardia, fino ad arrivare allo scandalo dell’abbandono delle ricchezze e a culminare nella considerazione della croce come unica meta del suo percorso, come unica ragione di vita. Egli è l’uomo che insegna al mondo un modo diverso di sentire, di pensare, di vivere Cristo. La sua vita ci mostra e dimostra la preziosità dell’olio nuovo, dell’olio del nuovo che lo Spirito Santo porta nelle nostre esistenze. In Francesco tale novità è totale: egli diviene ‘alter Christus’, fino a soffrire del suo stesso dolore, fino ad amare del suo stesso amore. Lo attestano i segni della passione del Signore che si fecero presenti nel suo corpo. Così, con il suo esempio, egli spande nelle nostre vite il profumo dell’olio della perfetta letizia: quello che scaturisce dalla vita di chi è disponibile ad amare fino a soffrire, di chi riconosce il dolore come una forma di amore”.

La Festa di San Francesco 2025 continuerà nel pomeriggio alle 16, nella chiesa inferiore della Basilica, monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti- Vasto, presiederà la preghiera dei vespri pontificali, a cui seguirà la processione verso la chiesa superiore della Basilica, la Benedizione all’Italia dal cupolino con la Chartula di San Francesco da parte di monsignor Sorrentino e l’esecuzione del Cantico delle creature da parte della Cappella Musicale.

© Riproduzione riservata