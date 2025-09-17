Festa nazionale di San Francesco d’Assisi, domani il via l’esame alla Camera

(Flavia Pagliochini) Primo passo verso la festa nazionale di San Francesco d’Assisi: se Camera e Senato daranno l’ok (il primo passaggio alla Camera è previsto il 18 settembre) il quattro ottobre tornerà festa rossa almeno per quanto riguarda il Poverello. San Francesco è Patrono d’Italia insieme alla co-patrona toscana Santa Caterina da Siena, che però rimarrebbe “solennità civile” semplice.

L’auspicio è stato più volte espresso a livello cittadino e umbro – la legge numero 54 del 5 marzo 1977 lo aveva cancellato 48 anni fa – ed è stato formalizzato in due proposte di legge proposte di legge 2097 e 2231 assegnate rispettivamente l’11 febbraio e il 14 aprile 2025 alla Commissione Affari costituzionali per l’esame parlamentare che – si legge nel sito della Camera dei Deputati – è cominciato lo scorso 7 luglio. Nelle intenzioni sia di Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, che il 17 ottobre 2024 ha presentato la pdl (proposta di legge) numero 2097, sia di Lorenzo Malagola, deputato di Fratelli d’Italia che ha presentato la pdl numero 2231 il 6 febbraio del 2025, l’obiettivo è di tornare a introdurre entro il 2026 la festa nazionale di San Francesco d’Assisi.

Delle due pld sotto esame, giovedì 18 settembre alla Camera – sostenuta da tutta la maggioranza di governo – quella di Lupi che ha inglobato (spiega il sito della Camera) quella di Malagola. Le due pdl sono state abbinate e nel corso dell’esame in sede referente la I Commissione ha adottato come testo base l’A.C. 2097; in tale sede sono state approvate quattro proposte emendative, di cui due in recepimento delle condizioni espresse in sede consultiva dalla V Commissione (Bilancio), ed è stato votato il mandato al relatore in data 10 settembre 2025.

Secondo quella che è ora diventata la proposta Lupi, il 4 ottobre dovrebbe essere riconosciuto come giorno festivo a tutti gli effetti, con completo orario festivo nei luoghi di lavoro [e paga doppia se si lavora] e divieto di compiere determinati atti giuridici. Le scuole e le amministrazioni pubbliche non si limiteranno però solo a chiudere: saranno incoraggiate anche a organizzare eventi e attività educative legate ai valori incarnati da San Francesco, la pace, la fraternità, l’inclusione, la tutela dell’ambiente. Inoltre, “le scuole di ogni ordine e grado promuovano la realizzazione di attività didattiche e di progetti educativi dedicati alla figura di San Francesco d’Assisi alla sua storia e ai valori dallo stesso rappresentati”. Da segnalare che nel 2026, ottocentenario della morte del Poverello, la Festa nazionale di San Francesco d’Assisi non avrà effetti concreti: il 4 ottobre cadrà infatti di domenica. Mentre per questo 2025 dovrebbe arrivare in città la premier Giorgia Meloni.

Foto in evidenza © Andrea Cova – Archivio fotografico Sacro Convento pgc

© Riproduzione riservata