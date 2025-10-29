Il Sacro Convento accoglie 550 giovani per Giovani verso Assisi 2025

Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025, il Sacro Convento di San Francesco in Assisi ospiterà la 45ª edizione di “Giovani verso Assisi”, l’incontro annuale promosso dal Centro Francescano Giovani dei Frati Minori Conventuali. Giovani verso Assisi 2025, che vedrà la partecipazione di circa 550 ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni provenienti da tutta Italia, si conferma un appuntamento centrale nel cammino di formazione, spiritualità e fraternità francescana. Il tema di quest’anno, “Dove sei? Altissimo, onnipotente, bon Signore”, richiama l’interrogativo esistenziale dell’uomo di fronte a Dio, ispirandosi al Cantico delle Creature di san Francesco d’Assisi.

Il programma

Il percorso di Giovani verso Assisi 2025, articolato in quattro giornate, proporrà momenti di preghiera, catechesi, laboratori tematici, testimonianze e celebrazioni che accompagneranno i giovani in un’esperienza di incontro e discernimento. Giovedì 30 ottobre l’pertura dell’incontro con una veglia nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco, presieduta da fra Marco Moroni, OFM Conv, Custode del Sacro Convento. Seguirà una catechesi di don Gabriele Vecchione, cappellano dell’Università “La Sapienza” di Roma. Venerdì 31 è la giornata dedicata alla preghiera e al silenzio interiore, con laboratori su adorazione eucaristica, lectio divina, adorazione della croce, meditazione cristiana, preghiera di lode e del cuore. In serata, liturgia penitenziale nella chiesa superiore, presieduta da don Riccardo Pincerato, responsabile del Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile della CEI.

Sabato 1° novembre – Solennità di Tutti i Santi si terrà la celebrazione eucaristica nella chiesa superiore e testimonianze di vita e fede, tra cui quelle di Alberto e Daniela Friso, coppia di sposi, e di fra Giuseppe Altizii e suor Sara Fabis. La giornata culminerà con la veglia e il mandato finale, presieduti dal Vicario Generale dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, fra Igor Salmic. Domenica 2 novembre ci sarà la conclusione dell’esperienza di Giovani verso Assisi 2025 con la celebrazione eucaristica e attività di confronto nei gruppi regionali. «In un periodo in cui si continua a dire che i giovani sono refrattari alle esperienze di fede – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, Direttore dell’Ufficio Comunicazione della Basilica – Giovani verso Assisi 2025 mostra che la vera sfida è saper intercettare le domande profonde dei giovani, accompagnandoli in un cammino di corresponsabilità. Non si cresce semplicemente ricevendo nozioni, ma condividendo un percorso di vita e di ricerca autentica». (Link diretto al video)

