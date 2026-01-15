Mensile San Francesco patrono d’Italia: la pace al centro del primo numero del centenario

La rivista mensile San Francesco patrono d’Italia inaugura l’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi con un numero dedicato al tema della pace. In continuità con l’apertura ufficiale del centenario avvenuta sabato 10 gennaio e in preparazione all’ostensione delle spoglie mortali del Santo dal 22 febbraio al 22 marzo 2026, la nuova uscita inaugura il nuovo piano editoriale che, assumendo il claim del centenario “San Francesco vive” – scelto dai frati del Sacro Convento e che dà il nome anche al sito web dedicato agli eventi dell’anno – è incentrato sul tema della vita.

Il tema è presentato nelle sue varie sfaccettature, dalla dimensione sociale, relazionale ed educativa a quella più ambientale e spirituale. Il filo rosso del numero di gennaio è rappresentato in copertina dal titolo “Come il seme” e dal disegno dell’architetto Santiago Calatrava che raffigura la colomba della pace, condizione imprescindibile di ogni vita tout court e della qualità di ogni esistenza.

Da questo mese, come annunciato a dicembre, il mensile porta la foliazione da 80 a 96 pagine, dedicando maggiore spazio al francescanesimo sia dal punto di vista storico e artistico che spirituale. La rivista si arricchisce anche di nuove firme che approfondiscono l’eredità del Santo di Assisi. L’inserto “Pagine francescane”, ampliato e pensato per essere raccolto, inaugura un nuovo cammino con i contributi di eminenti studiosi contemporanei del francescanesimo: fra Emil Kumka sugli scritti di Francesco, Grado Merlo sul Testamento del Santo e Mons. Felice Accrocca, appena nominato vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno e collaboratore di lunga data della rivista, con la narrazione della vita del Poverello.

Tra gli altri contenuti di questo numero, si distingue l’intervista all’artista Michelangelo Pistoletto, che offre una riflessione sull’arte come strumento di trasformazione sociale e di pace.

Il percorso di rinnovamento del magazine continuerà con il numero di febbraio 2026, un numero monografico di 160 pagine dedicato al Santo pensato in occasione dell’ostensione delle spoglie mortali di san Francesco. Sarà un vero e proprio volume da collezione, un’edizione speciale sia nei contenuti che nella fattura, con immagini inedite, rilegatura in brossura e copertina serigrafata. Il testo esplora la figura del Santo e il francescanesimo dalle origini ai giorni nostri, offrendo un racconto sintetico, completo e approfondito allo stesso tempo di una figura, diventata una storia, che da 800 anni ispira il mondo. Le sezioni in cui è organizzato il volume sono infatti tre: “Francesco”, “Francesco dopo Francesco” e “Ancora Francesco”. Si tratta quindi di un excursus non solo dell’esperienza esistenziale di san Francesco, ma anche degli 800 anni di francescanesimo che da essa sono nati, con uno sguardo al futuro: cosa ha ancora da dire Francesco d’Assisi agli uomini del terzo millennio?

Gli abbonati alla rivista mensile San Francesco patrono d’Italia riceveranno regolarmente per il mese di febbraio l’edizione cartacea o digitale a seconda dell’abbonamento sottoscritto. Per abbonarsi all’edizione cartacea sanfrancescoassisi.org/abbonamenti

Per l’abbonamento digitale è possibile scaricare l’App “San Francesco digitale” disponibile sia su Google Play che su App Store (https://apps.apple.com/it/app/san-francesco-digitale/id1451831141. Sempre su App – a partire dal 1° febbraio – sarà possibile effettuare l’acquisto del numero singolo della rivista in in versione digitale. Nei prossimi giorni sarà data notizia delle modalità di acquisizione per i non abbonati.

«La congiuntura favorevole del centenario – ha dichiarato fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore responsabile del mensile – offre l’opportunità per riscoprire ancora una volta il messaggio di Francesco declinato nelle pieghe della nostra attualità e offre l’opportunità di riflettere su come questo possa essere significativo per tutti. Francesco è un dono senza pari. La Chiesa e la società hanno riconosciuto in lui un faro luminoso. Basta osservare le innumerevoli opere artistiche e devozionali a lui – o da lui – ispirate, per restare sbalorditi dalla varietà e dalla profondità della sua presenza. Per questo, il piano editoriale che guiderà la nostra rivista sarà proprio la vita che, nella sua evidente concretezza, si declina e manifesta in diversi ambiti: culturale e religioso, fisico e relazionale, artistico e perfino intergenerazionale. Le nuove rubriche – attraverso la penna dei nostri autori – vogliono così aiutarci a riscoprire, custodire e promuovere questa vitalità che è amicizia, comunione, fraternità, dentro le pieghe dell’esistenza quotidiana, proprio nella sua bellezza e nelle sue contraddizioni».

Il cammino cominciato nell’ottobre 2025 con la nuova testata – realizzata dallo studio grafico Inarea di Antonio Romano – segna un ulteriore passo nel percorso di rinnovamento in occasione del grande centenario francescano.

SAN FRANCESCO PATRONO D’ITALIA

La rivista mensile San Francesco patrono d’Italia: la pace al centro del primo numero del centenario è un mensile fondato nel 1920 in vista del settimo centenario della morte di san Francesco. Ad oggi conta circa 15mila abbonati. Ogni giorno è possibile trovare delle copie gratuite per gli oltre tre milioni di visitatori della Basilica di San Francesco all’ingresso e allo store ricordi francescani.

© Riproduzione riservata