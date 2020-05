Padre Marco Tasca nuovo vescovo di Genova: l’augurio da Assisi

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi di Genova presentata per raggiunti limiti di età dal cardinale Angelo Bagnasco, 77 anni, e al suo posto ha nominato il francescano padre Marco Tasca, 62 anni. Un nome noto anche ad Assisi. Nel maggio 2007 nel sacro Convento di Assisi viene eletto 119-esimo successore di San Francesco per l’Ordine dei conventuali. Sei anni più tardi nel gennaio 2013 viene rieletto ministro generale per altri sei anni. Il suo mandato si conclude nel maggio 2019.

La preghiera e l’augurio della comunità francescana del Sacro Convento di Assisi a padre Marco Tasca per il “suo nuovo servizio alla Chiesa”. È quanto rende noto il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato, attraverso il portale sanfrancesco.org per salutare la nomina di padre Tasca ad arcivescovo di Genova, subentrando al cardinale Angelo Bagnasco.

Il custode del Sacro Convento, padre Mauro Gambetti, a nome dei frati – si legge sul sito – “è certo che fra Marco continuerà a vivere quella paternità per il popolo che gli è stato affidato come lo è stato per la comunità francescana conventuale”. Il neo arcivescovo del capoluogo ligure è un francescano, ed è stato ministro generale dell’Ordine dei frati minori conventuali dal 2007 al 2019.