Papa Francesco torna ad Assisi, meno due giorni alla firma di Fratelli Tutti

Mancano due giorni alla visita privata di Papa Francesco a San Francesco: sulla tomba del Santo di Assisi, il Pontefice, che arriverà in città nel pomeriggio, celebrerà la Santa Messa e, al termine, firmerà l’enciclica “Fratelli tutti” che, come si legge nel sottotitolo, è dedicata alla “fraternità” e alla “amicizia sociale”. È la terza di Papa Bergoglio (uscirà domenica 4 ottobre) dopo la “Lumen fidei” del 2013 e la “Laudato si’” del 2015. Visita riservatissima, senza la presenza dei fedeli, città presidiata e ‘blindata’, con la Messa e la firma dell’enciclica che verranno trasmessi sui canali tv del Centro Televisivo Vaticano- Vatican Media e di Tv2000.

“L’ Enciclica di papa Francesco firmata ad Assisi, evento storico perché per la prima volta un Papa firma un’ enciclica fuori da Roma, è un pezzo di storia che ci aiuta a leggere la storia di questo pontificato, cogliendone alla luce della scelta del nome l’impalcatura evangelica”, dice Padre Enzo Fortunato all’Ansa. “Con gioia – aggiunge padre Enzo -, l’ intera fraternità francescana del Sacro Convento, guidata da padre Mauro Gambetti custode, lo accoglierà alla vigilia della festa di San Francesco. Eravamo abituati a vedere i Papi firmare encicliche su un tavolo di legno. Qui vedremo l’uomo argentino che guarderà negli occhi l’uomo di Assisi, firmando su un altare di pietra”.

Sarà la quarta di Papa Francesco ad Assisi, dopo quelle del 4 ottobre 2013 e del 4 ottobre e 20 settembre 2016; la sesta in Umbria, dopo quella alle clarisse di Spello e sui luoghi del sisma. È la prima volta che un Pontefice firma un’enciclica fuori da Roma. Inoltre sarà anche la prima Messa officiata da un Papa sulla tomba di San Francesco dopo il ritrovamento nel 1820. Altro aspetto non secondario: per Bergoglio si tratta della prima uscita dopo l’emergenza Covid-19. Per l’ evento – anticipa la Nazione – sarà realizzata una coedizione dell’enciclica “Fratelli tutti” grazie alla sinergia fra la rivista San Francesco del Sacro Convento e la Libreria Editrice Vaticana (LEV); l’introduzione e la guida alla lettura è curata da padre Fortunato mentre è del Custode padre Mauro Gambetti la prefazione.