Percorsi Assisi 2024, il 31 agosto lezione conclusiva aperta al pubblico

Si chiuderà con una lezione eccezionalmente aperta al pubblico la quinta edizione di Percorsi Assisi 2024, in corso al Sacro Convento di San Francesco dal 24 agosto. La lezione, che si svolgerà sabato 31 agosto alle 21 presso la Sala Stampa del Sacro Convento, vedrà la partecipazione del prof. Stefano Zamagni e del prof. Mauro Magatti ed avrà come titolo “Etica e sviluppo tecnologico: uno sguardo al futuro. Aspetti economici e sociologici”.

La quinta edizione di Percorsi Assisi ruota attorno al tema “Etica e sviluppo tecnologico. Sinergie per generare futuro” e propone un dialogo aperto e sinergico, guardando ai nuovi orizzonti delineati dallo sviluppo tecnologico, in nome di una premura nei confronti dell’umano, di una sua rinnovata amicizia solidale con sé stesso, i suoi simili e l’universo in cui abita e opera, e di un legame da continuare a pensare fra naturale e artificiale.

Percorsi Assisi 2’24 inserisce l’approfondimento accademico in un contesto di dialogo, favorendo la maturazione dei partecipanti nelle competenze e nella comune responsabilità per il bene. Il metodo alterna la formazione dei giovani con lezioni frontali e seminariali, attività di gruppo, visite ad aziende per un’esperienza sul campo e momenti ricreativi a sfondo culturale.

Stefano Zamagni: economista, ex presidente dell’Agenzia per il terzo settore, dal 2019 al 2023 è stato presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali, di cui era membro dal 2013.

Mauro Magatti: sociologo ed economista, è professore ordinario di Sociologia presso la Facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ed è editorialista del Corriere della Sera e di Avvenire.

