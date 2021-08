Piazze di Francesco, il 4 agosto a Roma con card. Feroci, Orlandi, Raggi e Raoul Bova

L'evento ha per tema la parola povera mendicare, come seguirlo anche in streaming

Continuano gli appuntamenti con le Piazze di Francesco nelle piazze italiane in occasione dei 100 anni della rivista San Francesco. Mercoledì 4 agosto alle 18.30 in piazza San Giovanni in Laterano a Roma, ai piedi della statua dedicata a San Francesco, si terrà, in diretta streaming su sanfrancesco.org, l’evento dal titolo “Parole povere: mendicare”. Dopo i saluti della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, dialogheranno sulle povertà di ieri e di oggi il Cardinale Enrico Feroci, e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando. La conclusione è affidata al direttore della rivista San Francesco, Padre Enzo Fortunato, e all’attore, Raoul Bova, che ha interpretato il Santo di Assisi nel film diretto da Michele Soavi. Durante l’incontro verranno ascoltate le storie di alcuni migranti accolti nelle strutture della cooperativa Auxilium e le testimonianze giunte tramite lettera alla redazione del mensile francescano.

Ogni mese in dialogo in una piazza diversa d’Italia per celebrare San Francesco e il suo passaggio. Dopo Assisi, Foligno, Alviano, Ascoli Piceno, Perugia, Ancona e Alessandria il viaggio prosegue verso Roma dove, raccontano le Fonti Francescane, il Santo si veste da mendicante e chiede l’elemosina, insieme ai poveri, davanti al Laterano: «Avvenne in quel torno di tempo che Francesco si recasse a Roma in pellegrinaggio. Entrato nella basilica di San Pietro, notò la spilorceria di alcuni offerenti […]. Uscito, si fermò davanti alle porte della basilica, dove stavano molti poveri a mendicare, scambiò di nascosto i suoi vestiti con quelli di un accattone. E sulla gradinata della chiesa, in mezzo agli altri mendichi, chiedeva l’elemosina in lingua francese».

«La crisi economica, pandemica e del lavoro stanno mettendo a dura la prova la nostra società. Ieri come oggi – ha dichiarato padre Enzo Fortunato – è necessaria l’attenzione ai poveri. Ieri come oggi siamo chiamati a diventare protagonisti di un nuovo umanesimo. Ieri come oggi Francesco d’Assisi invita a metterci nei panni degli altri per trovare soluzioni che guardino l’uomo e la sua dignità». L’evento dedicato alle Piazze di Francesco verrà trasmesso in diretta streaming sul sito sanfrancesco.org, sulla pagina YouTube di San Francesco d’Assisi e sul canale Facebook del direttore della rivista Padre Enzo Fortunato.

