La Quaresima 2020 ad Assisi è nel segno della Laudato Si’

Il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima ha lanciato da Assisi, per questa Quaresima 2020 appena iniziata con il mercoledì delle ceneri, una riflessione sul peccato ecologico che ci accompagni fino a Pasqua.

“Laudato Si’ ci ricorda che ‘la crisi ecologica è un appello a una profonda conversione interiore [… che] esige anche di riconoscere i propri errori, peccati, vizi o negligenze, e pentirsi di cuore, cambiare dal di dentro’ (LS 217- 218). Nel recente Sinodo per l’Amazzonia, il peccato ecologico è stato definito come ‘un’azione o un’omissione contro Dio, contro il prossimo, la comunità e l’ambiente’. I sette vizi capitali possono essere un modo per domandarci in che modo ci siamo allontanati dal nostro Creatore e dalle altre creature.

“Ogni domenica, ciascun vizio – e non solo “peccato” – viene esaminato in relazione con il creato ed è abbinato a una virtù ecologica che può aiutarci a ripristinare le nostre relazioni e a vivere in comunione sublime (LS 89). In questo modo, la Superbia diventa un vizio, un allontanarsi dalla perfezione dell’Eden, quando noi dimentichiamo di essere creature, e perdiamo l’autentica relazione con tutto il creato. La lussuria è il vizio dell’esteriorità, che ci fa perdere il senso delle relazioni con i fratelli e con le altre creature”.

“L’invidia porta a distruggere l’altro, sia esso un fratello, un popolo o un ecosistema, quando si riconosce inconsciamente che è migliore di noi. E così, la gola che diventa vizio quando non conosce il limite nel mangiare o nella bulimia, per il nostro pianeta è il vizio del consumo illimitato di risorse che genera la cultura dello scarto. Allo stesso modo si può riflettere sull’ira, sull’avarizia o sull’accidia, il vizio che ci lascia inermi mentre la nostra casa Comune è in fiamme. Durante questa Quaresima 2020 – conclude la nota – invitiamo ciascuno a riflettere su questi vizi e virtù ogni settimana di Quaresima con la famiglia, con il proprio Circolo Laudato Si’ o comunità, per dare un sapore nuovo al grande mistero della Pasqua del Signore”.

Link video – Sussidio