San Giuseppe castissimo sposo della Beata Vergine Maria alla Domus Laetitiae il 7 marzo

Sabato 7 Marzo si svolgerà il 7° convegno su “San Giuseppe castissimo sposo della Beata Vergine Maria”, appuntamento annuale ideato e voluto da Luigi Marini che ha raggiunto la settima tappa consecutiva. Un’iniziativa molto apprezzata dal pubblico presente negli incontri precedenti, che convenne sul progetto di ricordare culturalmente ogni anno questa importante e significante figura molto legata alla nostra identità socio culturale e di fede cristiana.

“Insieme al Vescovo – spiega Marini – si è deciso di non ‘sovraffollare’ di iniziative la giornata del 19 marzo, dove tradizionalmente si vivono: la festa del Papà, la festa degli artigiani in particolare dei falegnami e tante iniziative religiose nelle Chiese intitolate al Santo. Vorremmo quindi dedicare il giusto e meritato spazio a questo “Silenzioso” componente della Santa Famiglia, e per questo abbiamo anticipato l’iniziativa per poi proseguire con la novena dedicata a San Giuseppe”.

Il 7° Convegno ‘San Giuseppe castissimo sposo della Beata Vergine Maria’ è quello in programma per il 7 marzo alle ore 16,30, presso il centro di Spiritualità e Accoglienza “Domus Laetitiae” (Convento dei Cappuccini) Viale Giovanni XXIII, 2 – Assisi. Dopo i saluti Istituzionali del Sindaco Ing. Stefania Proietti, ci saranno le relazioni di:

S.I. Luca LUCCHINI – Fondatore Responsabile del Movimento ecclesiale cattolico de “i Servi Inutili del Buon Pastore” e Direttore della “Domus Laetitiae” su: “L’esortazione apostolica ‘Redemptoris Custos’ di Giovanni Paolo II sulla figura e la missione di San Giuseppe nella vita di Cristo e nella Chiesa”. E la relazione di Don Francesco PANIZZOLI – Vicario parrocchiale della Cappella Universitaria S. Tommaso D’Aquino – presso l’Università di Roma “Tor Vergata” su:

“Legge, Desiderio e Mistero: una lettura di Mt 1, 18-24”

Le conclusioni del convegno sono affidate a Fra Matteo Siro – Ministro Provinciale dei Frati minori cappuccini dell’Umbria, mentre il moderatore dell’incontro sarà Luigi Marini. Dall’anno scorso il convegno si è arricchito di un “dono speciale”, una preghiera a San Giuseppe scritta da don Oscar Battaglia che sarà recitata da Carlo Menichini con accompagnamento musicale (chitarra) di Suor Mariapia.

 Durante il Convegno è previsto un servizio di baby sitting su prenotazione (per accordi 338,3506556)

 A conclusione: ● assaggio di “Frittelle di S. Giuseppe” offerte da Pro-Loco Viole

e vino “Aleatico” offerto dall’Az Agricola “La Carcaia” di Gradoli VT

 Per l’occasione, grazie alla squisita disponibilità della Domus Laetitiae, dalle ore 16,00 per tutti i partecipanti è riservato uno spazio per il parcheggio entrando dal cancello principale.