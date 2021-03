Settimana Santa 2021 ad Assisi, gli eventi in vista della Pasqua (foto)

La diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino si appresta a vivere i riti della Settimana Santa 2021 ad Assisi, nel rispetto delle norme anticontagio da Covid-19. “Purtroppo questa pandemia – dichiara il vescovo monsignor Domenico Sorrentino – ci costringe ancora a vivere questa settimana santa con celebrazioni ridotte rispetto al passato; questo però non deve indebolire la nostra partecipazione spirituale, la nostra fede; anzi stringiamoci in preghiera, raccogliamoci intorno al Gesù morto e risorto per noi, crediamo più intensamente che dopo la morte, la sofferenza, la passione, ci sono la vita, la luce e la gioia. Questo augurio lo rivolgo in particolare ai giovani perché vivano questa Pasqua perché diventino testimoni di sorriso”.

Gli appuntamenti della Settimana Santa 2021 ad Assisi si sono con la domenica delle Palme. Nella cattedrale di San Rufino il vescovo diocesano monsignor Domenico Sorrentino, presiederà dalle ore 9,30 la santa messa dopo la benedizione dei ramoscelli di ulivo e di palma. Analoga benedizione anche a San Francesco, raccontata nella gallery a fondo pezzo.

Sempre in cattedrale il 31 marzo, mercoledì Santo alle ore 16,30 si terrà la santa messa crismale con la benedizione degli olii santi. Il 1 aprile, giovedì Santo alle ore 17,30 sempre il vescovo presiederà la santa messa “Nella Cena del Signore”. Dopo la reposizione del Santissimo Sacramento seguirà l’adorazione silenziosa. Il 2 aprile, venerdì Santo alle ore 17,30 ci sarà la celebrazione della Passione del Signore. Sabato Santo, 3 aprile, dalle ore 20 si terrà la Veglia pasquale nella notte Santa. Il giorno di Pasqua il vescovo celebrerà la santa Messa nella con cattedrale di Nocera Umbra alle ore 11, mentre il Lunedì dell’Angelo, 5 aprile, monsignor Sorrentino celebrerà l’eucarestia alle ore 11 nella concattedrale di Gualdo Tadino. Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming su Maria Vision (canale 602 del digitale terrestre) e sulla pagina Facebook Diocesi Assisi – Nocera – Gualdo.

La Settimana Santa ad Assisi è anche alla Basilica di San Francesco. Questi gli orari delle celebrazioni, in alcuni casi visibili in diretta streaming su Facebook, pagina San Francesco d’Assisi

1° APRILE – GIOVEDÌ SANTO

07.15 Ufficio delle Letture e Lodi

18.00 S. Messa​ in Coena Domini,​ canti: Cappella Musicale

20.30 Ora di Adorazione personale all’altare della reposizione

2 APRILE – VENERDÌ SANTO

07.15 Ufficio delle Letture e Lodi

15.00 Via Crucis (presso il porticato della Piazza Inferiore di S. Francesco)

18.00 Solenne azione liturgica della Passione del Signore

3 APRILE – SABATO SANTO

07.15 Ufficio delle Letture e Lodi

20.00 Veglia pasquale,​ canti: Cappella Musicale

4 APRILE – PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE

09.00 S. Messa

10.30 S. Messa solenne,​ canti: Cappella Musicale

18.00 Vespri

18.30 S. Messa

Da lunedì 5 aprile (lunedì dell’Angelo) e fino a nuovo avviso gli ORARI FERIALI sono i seguenti:

06.30 Ufficio delle Letture e Lodi mattutine (escluso lunedì 5 aprile)

07.15 S. Messa conventuale

11.00 S. Messa

18.00 S. Messa

19.00 Vespri e preghiera serale (tranne il mercoledì)

Dove non è specificato diversamente le celebrazioni si svolgono nella Chiesa inferiore.

FOTO © Mauro Berti