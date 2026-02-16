Venerazione delle spoglie mortali di san Francesco: gli appuntamenti principali del mese

La comunità dei frati del Sacro Convento di San Francesco in Assisi si prepara ad accogliere le centinaia di migliaia di persone che arriveranno ad Assisi per la venerazione delle spoglie mortali di san Francesco durante il mese della prima ostensione pubblica e prolungata che attirerà in città circa mezzo milione di persone. Dal 21 febbraio al 22 marzo 2026, il calendario prevede numerosi appuntamenti significativi dal punto di vista liturgico, culturale e spirituale, che contribuiranno a favorire incontro e partecipazione per tutti.

Venerazione delle spoglie mortali di san Francesco – Appuntamenti liturgici

Sabato 21 febbraio, alle ore 16, si tiene la celebrazione della traslazione della teca contenente le spoglie mortali del Santo dalla cripta alla chiesa inferiore della Basilica, presieduta dal cardinale Àngel Fernandez Artime, Legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi, alla presenza di alcune centinaia di frati francescani. Questo evento è trasmesso in diretta su Rai1 in una puntata speciale del programma “A Sua Immagine”.

Domenica 22 febbraio, nella chiesa superiore della Basilica – sempre in diretta su Rai1 durante l’appuntamento domenicale del programma “A Sua Immagine” – alle ore 11:00 si tiene la celebrazione della Santa Messa, presieduta anche in questo caso dal cardinale Àngel Fernandez Artime, Legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi.

Durante tutto il mese, sono previsti dei pellegrinaggi diocesani guidati dai loro vescovi che vedono la partecipazione di centinaia di persone: per questo le celebrazioni eucaristiche in Basilica sono accessibili solo su prenotazione (sempre tramite il sito sanfrancescovive.org).

La solenne celebrazione eucaristica di chiusura dell’ostensione delle spoglie mortali di san Francesco si tiene domenica 22 marzo alle ore 17:00 ed è presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Venerazione delle spoglie mortali di san Francesco – Appuntamenti spirituali

Il 14 e 15 marzo si svolge il Meeting Francescano Giovani, dal titolo “Sorella morte. Un’esperienza da scartare”, dedicato a ragazzi e ragazze da tutta Italia, che che vogliono approfondire e vivere insieme i valori francescani. Al momento sono iscritti circa 400 giovani da tutta Italia. «Un’esperienza vera di preghiera, cammino, riflessione, incontro e fraternità, nella notte più luminosa della straordinaria ostensione delle spoglie mortali del Poverello. Saremo insieme, davanti a Francesco vivo, per riconoscere ciò che rende la nostra vita degna di essere vissuta», ha dichiarato fra Nicola Zanin, OFMConv, membro del team di pastorale giovanile della Basilica. Informazioni e modalità di iscrizione (obbligatoria) via questo link e sulla pagina Instgram @giovaniversoassisi o contattando il Centro Francescano Giovani – Basilica di San Francesco, Via P. Domenico Stella, 16 – 06081 ASSISI (PG): 338 3323449 – 327 6093700 – segreteria@giovaniversoassisi.it

Venerazione delle spoglie mortali di san Francesco – Eventi culturali e concerti

21 febbraio – ore 21: concerto di “The Schola Cantorum of the London Oratory School”, diretto da Charles Cole.

28 febbraio – ore 19.30: Sacrae Passionis Concentus a cura della Cappella Musicale della Basilica papale di san Francesco in Assisi, diretta da fra Peter Hrdy, OFMConv

7 marzo – ore 19.30: Sacrae Passionis Concentus a cura della Cappella Musicale della Basilica papale di san Francesco in Assisi, diretta da fra Peter Hrdy, OFMConv

10 marzo – ore 21: concerto dei Knoxville Catholic High School Singers -Tennessee, USA diretti da Phillips Holloway

17 marzo – concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina, diretta da Lior Shambadal

21 marzo – ore 19.30: Sacrae Passionis Concentus a cura della Cappella Musicale della Basilica papale di san Francesco in Assisi, diretta da fra Peter Hrdy, OFMConv

I concerti si svolgono sempre nella chiesa superiore della Basilica, sono gratuiti e ad accesso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili.

L’evento dell’ostensione e altre iniziative del Centenario francescano sono sostenute dal Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di san Francesco presieduto dal poeta Davide Rondoni.

