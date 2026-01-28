Venerazione delle spoglie mortali di San Francesco, prenotati in oltre 350.000

A poco meno di un mese dall’inizio della prima ostensione pubblica e prolungata, sono 350mila le prenotazioni dei pellegrini provenienti da tutto il mondo che arriveranno ad Assisi per venerare le spoglie mortali di san Francesco nella chiesa inferiore della Basilica tra il 22 febbraio e il 22 marzo prossimi. La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa si terrà sabato 21 febbraio alle ore 12 nella Sala Stampa del Sacro Convento.

Illustreranno uno degli eventi più significativi e attesi dell’ottavo centenario della morte del Santo fra Marco Moroni, OFMConv, Custode del Sacro Convento, e fra Giulio Cesareo, OFMConv, direttore dell’Ufficio comunicazione del Sacro Convento. Modererà l’incontro la conduttrice televisiva Lorena Bianchetti. Durante la conferenza stampa verrà presentata la collaborazione tra il Sacro Convento e Rai, in particolare con il programma di Rai1 A Sua Immagine che, per in occasione dell’ostensione delle spoglie mortali di San Francesco, sarà in edizione speciale e includerà momenti in diretta della celebrazione inaugurale dell’ostensione. Inoltre, già a partire dal 17 gennaio scorso, il sabato, il programma include un approfondimento francescano, da Assisi, in vista dell’ostensione, in collaborazione con fra Giulio e altri frati dei santuari francescani.

Nel corso della conferenza stampa, inoltre, sarà ufficialmente presentato il numero di febbraio della rivista San Francesco Patrono d’Italia, un numero monografico speciale di 160 pagine, dedicato interamente all’ Santo di Assisi, pubblicato e diffuso in formato cartaceo e digitale sin dal 1° febbraio 2026. Sarà un vero e proprio volume da collezione, un’edizione unica sia nei contenuti che nella fattura, con contributi di grande valore e spessore, redatti dai più grandi esperti francescanisti contemporanei, con rilegatura in brossura e immagine di copertina serigrafata.

© Riproduzione riservata