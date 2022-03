Pesche (finte) dolci, classiche alla crema: ricetta e preparazione

Un must della pasticceria italiana, molto diffuse in diverse varianti anche in Umbria: come farle a casa

Le pesche dolci (finte pesche o pesche all’alchermes) sono dei bellissimi e buonissimi dolcetti, oggi sempre più un must della cucina italiana. La loro forma ricorda delle vere e proprie pesche. Si tratta infatti di semisfere di morbidi biscotti inzuppati nell’alchermes, farciti con crema – o in una variante con crema al cioccolato o in un’altra con crema pasticciera – e rotolati nello zucchero. Una ricetta molto sfiziosa diffusa nel nord Italia e nel centro Italia sopratutto in Toscana e in Umbria. L’impasto dei biscotti è una specie di frolla morbida alla quale si dà la forma di piccole palline che, una volta in forno, si trasformano in leggere semisfere. I biscotti vengono poi scavati all’interno, farciti con crema (o crema al cioccolato o pasticcera) e tuffati nell’alchermes. Nella fase finale della preparazione, le pesche dolci vengono rotolate nello zucchero.

Le pesche dolci alla crema, ingredienti (per 25 pesche). Per i biscotti: 3 uova, 170 gr zucchero, 100 gr di burro morbido, 4 cucchiai latte, 500 gr farina 00, 1 bustina di lievito per dolci. Per la crema: 4 tuorli d’uovo, 500 ml di latte, 150 gr di zucchero, 30 gr di farina, scorsa di un limone, aromi a piacere. Per decorare: 50 ml liquore alchermes, zucchero semolato.

Le pesche dolci alla crema, procedimento. Iniziare preparando la crema. Scaldate il latte con all’interno la scorza del limone tagliata grossolana (dovrete poi toglierla). A parte in una ciotola mescolate le uova, lo zucchero e la farina. Togliete la buccia dal latte, aggiungete il composto delle uova e alzate la fiamma continuando a mescolare con una frusta. Una volta pronta, versate la crema in una ciotola, copritela con la pellicola e lasciatela raffreddare. Dovrete utilizzarla fredda. Nel frattempo preparate l’impasto per i biscotti morbidi. In una ciotola mettete le uova e lo zucchero. Lavorate con una frusta per un paio di minuti fino a quando non otterrete un composto chiaro e spumoso. Aggiungete il burro morbido a pezzetti e il latte e continuate a lavorare. Alla fine, aggiungete la farina setacciata insieme al lievito. Otterrete un impasto morbido e leggermente appiccicoso. Versate l’impasto sulla spianatoia leggermente infarinata e lavoratelo un po’ per renderlo meno appiccicoso, poi separate l’impasto in porzioni da 25 grammi. Realizzate delle palline e poi schiacciatele come dei bottoni. Cuocete in forno statico preriscaldato a 180° per 15 minuti circa. Sfornate i biscotti e lasciateli raffreddare. Con la punta di un coltello affilato scavate i biscotti all’interno. Versate l’alchermes in un piattino e inzuppatevi la parte esterna dei biscotti. Mettete la crema in una sacca da pasticcere con bocchetta liscia e farcite i biscotti. Unite 2 metà per formare una pesca facendo fuoriuscire un po’ di crema. Rotolate la finta pesca nello zucchero semolato. Adagiate le pesche all’alchermes su un piattino. Conservate le pesche dolci in frigorifero e tiratele fuori mezz’ora prima di consumarle.

