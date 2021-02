Coronavirus in Umbria, il bollettino dell’1 febbraio 2021

I dati in tutta la regione e nei quattro comuni del comprensorio. Ad Assisi sopralluogo al Lyrick per valutare l'idoneità alla campagna vaccinale

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 143 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 781 a 789, 8 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 36.051 a 36.194 (appunto 143 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 29.641 a 29.762 (121 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 5.629 a 5.643 (più 14; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono 572, per un totale da inizio pandemia di 595.877 (ieri erano 595.305); mentre i tamponi antigenici effettuati sono 34.464, più 629, ieri erano 33.835. I ricoverati in totale sono 421 (ieri erano 415, più 6), di cui 58 in terapia intensiva (ieri erano 54, più 4). Gli isolamenti contumaciali scendono da 7.656 a 7.644 (meno 12).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali scendono da 98 a 96 (meno 2 tra ieri e oggi), i guariti salgono da 1.294 a 1.298, più 4 tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 1.421 a 1.423 (più 2 tra ieri e oggi), le persone in isolamento contumaciale scendono da 85 a 83 (meno 2). I ricoveri rimangono 13 (invariati tra ieri e oggi), di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi sono sempre 29. (Continua dopo l’immagine)

Intanto si è svolto un sopralluogo al Teatro Lyrick per verificare le condizioni di idoneità della struttura al fine di ospitare la campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19, sopralluogo a cui hanno partecipato l’assessore comunale alla sanità e ai servizi sociali Massimo Paggi, la responsabile del distretto sanitario Daniela Felicioni, il responsabile del servizio vaccinazioni Pierluigi De Angelis e i tecnici sia del Comune che della direzione sanitaria. Ora spetta alla Usl1 dare una risposta dopo la verifica delle caratteristiche accertate anche all’interno dell’immobile. I requisiti esterni come il parcheggio, gli spazi per l’attesa e il post vaccinazione e la facilità di accesso, sono più che rispondenti alle richieste. (Continua dopo la foto)

Tornando alla situazione del coronavirus in Umbria, a Bastia Umbra i positivi attuali rimangono 112, invariato tra ieri e oggi. I guariti, tra ieri e oggi, salgono da 1.044 a 1.046, più 2. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 1.175 a 1.177, più 2 tra ieri e oggi. Gli isolamenti contumaciali rimangono 104, invariato. I ricoveri sono sempre 8 (invariato tra ieri e oggi), di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 19. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali scendono da 48 a 43, meno 5 tra ieri e oggi, mentre i guariti passano da 182 a 187, più 5 tra ieri e oggi. I casi positivi da inizio pandemia rimangono 234, invariato tra ieri e oggi. Le persone in isolamento contumaciale scendono da 43 a 37, meno 6 tra ieri e oggi. I ricoveri salgono da 5 a 6, più 1, di cui 1 in terapia intensiva (invariato), i decessi restano 4. A Cannara i positivi attuali rimangono 16, invariati tra ieri e oggi, i guariti sono sempre 174, invariati. I casi positivi totali rimangono 192 (invariati), e sono sempre 14, invariato, le persone in isolamento contumaciale. Due i ricoveri in totale (più 1 tra ieri e oggi), 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 2.