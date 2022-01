Coronavirus in Umbria, il bollettino dell’11 gennaio 2022

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 3.090 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era stato di 2.851 unità). Aumentano purtroppo le vittime da inizio pandemia, da 1.530 a 1.537, 7 persone scomparse in più. In una nota la Regione spiega che le vittime erano “prevalentemente persone con preesistenti comorbilità e vaccinati con doppia dose da più di tre mesi”.

Per il commissario regionale per l’emergenza Covid-19, Massimo D’Angelo, “in fase sono decisamente esposti ad alto rischio i non vaccinati, in particolare over 60, e le persone avanti negli anni, over 80, con patologie e vaccinate con due dosi da più di 3 mesi. Nella fascia delle persone intorno ai 60 anni i decessi sono sostanzialmente quelli di pazienti non vaccinati o con un ciclo di vaccino non completo. L’analisi di questi dati – conclude D’Angelo –spinge ancora di più sulla necessità di fare il booster. solo così si è più protetti dalla malattia grave e dal rischio di complicanze che comportano l’ospedalizzazione”.

Nel dettaglio, i casi positivi in totale da inizio pandemia aumentano da 114.089 a 117.179 (appunto 3.090 in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 78.704 a 81.019 (2.315 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 33.855 a 34.623 (più 768; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 5.779, per un totale da inizio pandemia di 1.394.157 (ieri erano 1.388.378), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 24.727, per un totale da inizio pandemia di 1.712.035 (ieri erano 1.687.308). I ricoveri passano da 216 a 212, meno 4, di cui 14 in terapia intensiva, più 3. Gli isolamenti contumaciali passano da 33.639 a 34.411, più 772. (Continua dopo l’immagine)

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 1.202 a 1.233, più 31, mentre i guariti aumentano da 3.118 a 3.180, più 62. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 4.374 a 4.467, più 93. Le persone in isolamento contumaciale passano da 1.195 a 1.227, più 32. Sei persone sono ricoverate, meno 1, di cui una in terapia intensiva, dato invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 54. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra, i positivi attuali passano da 1.003 a 1.046, più 43. I guariti aumentano da 2.473 a 2.538, più 65. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 3.526 a 3.634, più 108. Gli isolamenti contumaciali passano da 998 a 1.041, più 43. Cinque persone sono ricoverate, una in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia rimangono 50. (Continua dopo l’immagine).

A Bettona i casi positivi passano da 188 a 197, più 9, mentre i guariti aumentano da 517 a 526, più 9. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 714 a 732, più 18. Le persone in isolamento contumaciale passano da 188 a 197, più 9. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 9.

A Cannara i positivi attuali passano da 147 a 146, meno 1, mentre i guariti aumentano da 487 a 497, più 10. I casi positivi totali salgono da 641 a 650, più 9, mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 146 a 145, meno 1. Una persona è ricoverata, ma non in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia rimangono 7.

