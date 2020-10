Coronavirus in Umbria, i dati del bollettino del 14 ottobre 2020

Coronavirus in Umbria, ancora tanti contagi. Sono 141 nelle ultime 24 ore, a fronte di 3.427 tamponi analizzati; aumenta anche la conta delle vittime, dopo il decesso di un 77enne di Perugia scomparso nel pomeriggio di martedì. Le vittime dovute al Covid 19 sono quindi 91.

Sono in totale 1.628 le persone attualmente positive al Coronavirus in Umbria, e aumentano anche i ricoveri in ospedale, 83 (uno è una persona di Assisi, che registra anche un guarito in più), 12 persone in terapia intensiva; solo 8 i guariti nelle ultime 24 ore. Complessivamente in isolamento si trovano 3.891 persone, di cui 1.545 in isolamento contumaciale a causa della positività.

Per quanto riguarda Assisi, aumentano le positività (sono 65, più tre rispetto a ieri, con un ricovero e un guarito in più, 63 persone in isolamento contumaciale; da inizio pandemia, in città ci sono stati 131 casi). Invariati i dati di Bastia Umbra, a parte quello dei ricoveri, che scendono da 9 a 8, e quello delle persone in isolamento contumaciale, da 68 a 69. Invariati infine i dati di Bettona, mentre a Cannara c’è un positivo in più, portando a tre il totale.

Questa la situazione comune per comune riportata da Tuttoggi.info

Acquasparta 1, Alviano 1, Amelia 4, Arrone 5, Assisi 65, Attigliano 1, Bastia Umbra 77 (dimesso uno dei ricoverati), Bettona 7, Bevagna 3, Cannara 2, Castel Ritaldi 1, Castel Viscardo 3, Castiglione del Lago 6, Cerreto di Spoleto 1, Citerna 9, Città della Pieve 2, Città di Castello 24, Collazzone 5, Corciano 61, Deruta 14, Ferentillo 1, Foligno 64, Fossato di Vico 8, fuori regione 136, Giano dell’Umbria 4, Gualdo Cattaneo 12, Gualdo Tadino 17, Guardea 1, Gubbio 42, Lugnano in Teverina 1, Magione 55, Marsciano 31, Massa Martana 4, Montecastello di Vibio 1, Montecastrilli 2, Montecchio 3, Montefalco 2, Montefranco 2, Narni 37, Nocera Umbra 2, Norcia 1, Orvieto 9, Panicale 18, Passignano sul Trasimeno 49, Penna in Teverina 1, Perugia 439, Piegaro 3, Polino 3, Preci 6, San Gemini 34, San Giustino 11, Sant’Anatolia di Narco 2, San Venanzo 2, Sellano 6, Sigillo 5, Spello 6, Spoleto 44, Stroncone 4, Terni 196, Todi 9, Torgiano 1, Trevi 5, Tuoro 27, Umbertide 17, Valfabbrica 12.