Coronavirus in Umbria, il bollettino del 21 marzo 2021

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 142 unità. Purtroppo salgono anche le vittime complessive, da 1.205 a 1.209, 4 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 49.082 a 49.224 (appunto 142 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 42.298 a 42.499 (201 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria scendono da 5.579 a 5.516 (meno 63; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 2.155, per un totale da inizio pandemia di 759.452 (ieri erano 757.297), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 171.576, più 2.901, ieri erano 168.675. I ricoverati in totale scendono da 446 a 438 (meno 6 rispetto a ieri), di cui 72 in terapia intensiva (meno 2, ieri erano 74). Gli isolamenti contumaciali scendono da 7.475 a 7.434 (meno 41).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali scendono da 216 a 203 (meno 13 tra ieri e oggi), mentre i guariti salgono da 1.736 a 1.753, più 17 tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 1.991 a 1.995 (più 4 tra ieri e oggi), le persone in isolamento contumaciale passano da 193 a 178 (meno 15). I ricoveri salgono da 23 a 25 (più 2 tra ieri e oggi), di cui 4 in terapia intensiva (più 1, ieri erano 3). I decessi da inizio pandemia rimangono 39. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali scendono da 202 a 191, meno 11 tra ieri e oggi. I guariti, tra ieri e oggi, aumentano da 1.521 a 1.536, più 15. I casi positivi da inizio pandemia passano da 1.764 a 1.768, più 4 tra ieri e oggi. Gli isolamenti contumaciali scendono da 186 a 179, meno 7. I ricoveri diminuiscono da 16 a 12 (meno 4 tra ieri e oggi), di cui 4 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia rimangono 41. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali rimangono 40, e sono invariati anche i guariti, 280. I casi positivi da inizio pandemia rimangono 328, invariati tra ieri e oggi. Le persone in isolamento contumaciale sono sempre 36. I ricoveri sono fermi a 4, di cui 2 in terapia intensiva, indicatori entrambi invariati. I decessi da inizio pandemia rimangono 8.

A Cannara i positivi attuali passano da 34 a 31, meno 3, mentre i guariti salgono da 238 a 241, più 3. I casi positivi totali rimangono 276, mentre passano da 31 a 28, meno 3 tra ieri e oggi, le persone in isolamento contumaciale. I ricoveri rimangono 3, invariato, di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia sono fermi a 4.