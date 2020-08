Coronavirus in Umbria, 18 nuovi casi positivi: uno è ad Assisi

Dopo i 22 di ieri e i 17 di giovedì, sono 18 i nuovi casi di coronavirus accertati nell’ultimo giorno in Umbria. Tra questi, secondo la dashboard regionale, ci sarebbe un altro caso positivo ad Assisi. Gli attualmente positivi nella città serafica sono quindi 19, uno in più rispetto a ieri, mentre i casi positivi in totale salgono a 56, con 36 guariti (invariato) e un decesso (invariato).

Tornando ai dati del coronavirus in Umbria, è invariato il numero dei guariti (1.393). Arrivano quindi a 147 gli attualmente positivi secondo i dati ufficiali pubblicati nel sito della Regione. Soltanto due dei 18 nuovi contagiati hanno avuto bisogno del ricovero. Sono quindi complessivamente 13 i pazienti con il Covid nelle strutture sanitarie umbre, di cui uno in terapia intensiva. Stabili a 80 i morti. Sono 1.428 le persone in isolamento. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.378 nuovi tamponi, 140.785 in totale. (Continua dopo l’immagine)

(Aggiornamento delle 19.00) In serata arriva una nuova raccomandazione dal sindaco Proietti: “La situazione sta destando preoccupazione per l’aumento del numero dei contagi, il sindaco Stefania Proietti raccomanda la massima attenzione e prudenza a tutti i cittadini, adulti e giovani, e a tutti i visitatori che affollano la città e invita a rispettare le regole di sicurezza”, lo status Facebook del sindaco.