Coronavirus in Umbria, il bollettino del 22 gennaio 2022

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 2.258 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era stato di 2.211 unità). Aumentano purtroppo le vittime da inizio pandemia, da 1.584 a 1.587, 3 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, i casi positivi in totale da inizio pandemia aumentano da 137.837 a 140.095 (appunto 2.258 in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 110.654 a 113.100 (2.446 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 25.599 a 25.408 (meno 191; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 3.478, per un totale da inizio pandemia di 1.434.924 (ieri erano 1.431.446), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 11.880, per un totale da inizio pandemia di 1.851.067 (ieri erano 1.839.187). I ricoveri passano da 208 a 199, meno 9, di cui 12 in terapia intensiva, meno 2. Gli isolamenti contumaciali passano da 25.391 a 25.209, meno 182. (Continua dopo l’immagine)

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 892 a 893, più 1, mentre i guariti aumentano da 4.279 a 4.352, più 73. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 5.226 a 5.300, più 74. Le persone in isolamento contumaciale passano da 887 a 889, più 2. Quattro persone sono ricoverate, meno 1, nessuna in terapia intensiva, dato invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 55, invariati. (Continua dopo l’immagine)

Intanto, come già reso noto nei giorni scorsi, da domenica 23 gennaio le vaccinazioni pediatriche anti Covid-19 (sia prima che seconda dose) saranno svolte presso il punto vaccinale territoriale pediatrico “Palaeventi” di Santa Maria degli Angeli. Saranno garantite tutte le domeniche mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

Da lunedì 24 gennaio, inoltre, l’offerta vaccinale sarà implementata: da lunedì a sabato le vaccinazioni pediatriche saranno effettuate non solo nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 19,30 ma anche la mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,30. L’ambulatorio vaccinale sarà presieduto dai pediatri di libera scelta che hanno aderito alla campagna vaccinale anti Covid-19 pediatrica e dal personale medico del Distretto dell’Assisano.

L’accesso al punto vaccinale pediatrico sarà sempre su prenotazione, con ingresso e sala di attesa pre e post vaccinazione dedicata. Si ricorda all’utenza di attenersi all’orario di prenotazione mentre coloro che non potranno presentarsi alla seduta vaccinale dovranno disdire la prenotazione favorendo così la prenotazione a coloro in attesa di appuntamento. Presso il punto vaccinale “Palaeventi” di Santa Maria degli Angeli rimane inalterata l’offerta vaccinale dedicata agli adulti.

Tornando ai dati del coronavirus in Umbria, a Bastia Umbra, i positivi attuali passano da 715 a 736, più 21. I guariti aumentano da 3.484 a 3.542, più 58. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 4.250 a 4.329, più 79. Gli isolamenti contumaciali passano da 711 a 733, più 22. Tre persone sono ricoverate, meno 1, una in terapia intensiva, dato invariato. I decessi da inizio pandemia rimangono 51. (Continua dopo l’immagine).

A Bettona i casi positivi passano da 147 a 143, meno 4, mentre i guariti aumentano da 720 a 737, più 17. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 876 a 889, più 13. Le persone in isolamento contumaciale passano da 146 a 142, meno 4. Una persona è ricoverata, ma non in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia rimangono 9.

A Cannara i positivi attuali passano da 192 a 201, più 9, mentre i guariti aumentano da 628 a 636, più 8. I casi positivi totali salgono da 827 a 844, più 17, mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 191 a 200, più 9. Una persona è ricoverata, ma non in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia rimangono 7.

