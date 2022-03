Coronavirus in Umbria, il bollettino del 22 marzo 2022

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 2.474 unità (ieri l’aumento rispetto al giorno precedente era stato di 764 unità). Aumentano purtroppo le vittime da inizio pandemia, da 1.777 a 1.778, 1 persona scomparsa in più.

Nel dettaglio, i casi positivi in totale da inizio pandemia aumentano da 216.276 a 218.750 (appunto 2.474 in più tra ieri e oggi); i guariti da inizio pandemia aumentano da 193.517 a 195.906 (2.389 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 20.982 a 21.066 (più 84; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 2.621, per un totale da inizio pandemia di 1.568.151 (ieri erano 1.565.530), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 12.662, per un totale da inizio pandemia di 2.338.552 (ieri erano 2.325.890). I ricoveri passano da 202 a 196, meno 6, di cui 4 in terapia intensiva, meno 2. Gli isolamenti contumaciali passano da 20.780 a 20.870, più 90. (Continua dopo l’immagine)

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali passano da 736 a 746, più 10, mentre i guariti aumentano da 7.117 a 7.182, più 65. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 7.909 a 7.984, più 75. Le persone in isolamento contumaciale passano da 729 a 739, più 10. Sette persone sono ricoverate, nessuna in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia sono fermi a 56. (Continua dopo l’immagine).

A Bastia Umbra, i positivi attuali passano da 512 a 510, meno 2. I guariti aumentano da 5.724 a 5.791, più 67. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 6.294 a 6.359, più 65. Gli isolamenti contumaciali passano da 505 a 503, meno 2. Sette persone sono ricoverate, una in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia sono fermi a 58. (Continua dopo l’immagine).

A Bettona i casi positivi passano da 95 a 97, più 2, mentre i guariti aumentano da 1.164 a 1.171, più 7. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 1.269 a 1.278, più 9. Le persone in isolamento contumaciale passano da 93 a 95, più 2. Due persone sono ricoverate, ma non in terapia intensiva, dati invariati. I decessi da inizio pandemia sono fermi a 10.

A Cannara i positivi attuali passano da 76 a 80, più 4, mentre i guariti aumentano da 1.115 a 1.121, più 6. I casi positivi totali salgono da 1.198 a 1.208, più 10, mentre le persone in isolamento contumaciale passano da 76 a 80, più 4. Nessuna persona è ricoverata, dato invariato. I decessi da inizio pandemia sono fermi a 7.

© Riproduzione riservata