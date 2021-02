Coronavirus in Umbria, il bollettino del 25 febbraio 2021. Al Serafico di Assisi vaccinazioni al via per ospiti e operatori

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 267 unità. Purtroppo salgono anche le vittime complessive, da 1.014 a 1.023, 9 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 43.643 a 43.910 (appunto 267 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 34.212 a 34.565 (353 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria scendono da 8.417 a 8.322 (meno 95; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi molecolari effettuati, in 24 ore, sono 3.632, per un totale da inizio pandemia di 684.692 (ieri erano 681.060), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 111.559, più 2.657, ieri erano 108.902. I ricoverati in totale sono 525 (ieri erano 540, meno 15), di cui 77 in terapia intensiva (ieri erano 80, meno 3). Gli isolamenti contumaciali scendono da 11.173 a 10.914 (meno 259).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali salgono da 311 a 328 (più 17 tra ieri e oggi), mentre i guariti salgono da 1.403 a 1.408, più 5 tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 1.745 a 1.767 (più 22 tra ieri e oggi), le persone in isolamento contumaciale salgono da 288 a 305 (più 17). I ricoveri rimangono 23 (invariato tra ieri e oggi), di cui 3 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia rimangono 31. (Continua dopo l’immagine)

Intanto è cominciata la campagna vaccinale all’Istituto Serafico di Assisi, che riguarda ragazzi e operatori. “È giorno di rinascita quindi perché finalmente si intravede la possibilità di tornare piano piano a condividere spazi, rilanciare le tante attività, ricostruire vite: il fondamentale e irrinunciabile DNA del Serafico e che il Covid ha messo a dura prova in questo ultimo anno. È il giorno della vittoria con tutti molto felici accanto ai ragazzi e alle loro famiglie per una riconquistata sicurezza che il piano vaccinale ha finalmente garantito”, si legge tra l’altro nella pagina Facebook della struttura.

“Oggi è veramente festa – dichiara la presidente Francesca Di Maolo – Abbiamo vissuto questi mesi con sentimenti di paura, ansia e preoccupazione. Finalmente torniamo a sperare e a guardare il futuro con ottimismo. Sappiamo che questa battaglia non è ancora finita e che dovremo continuare ad osservare ancora per molto tempo le restrizioni dovute al COVID, ma oggi prevale il sentimento della gioia e della gratitudine per quanti ci hanno permesso di arrivare a questo giorno”.

Sono inoltre “tendenzialmente positivi” i dati relativi all’andamento dell’epidemia Covid tra gli operatori delle aziende sanitarie umbre. Lo ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto nella conferenza stampa di aggiornamento settimanale. “Aumentano i guariti e diminuiscono i malati”, ha aggiunto. “I cluster tra il personale sanitario – ha quindi sottolineato l’assessore – stanno diminuendo se non addirittura sparendo e questo è importante per la popolazione che si serve degli ospedali non solo per questioni legate al Covid ma anche e soprattutto per normali patologie che possono essere gestite con estrema serenità nelle strutture”. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali scendono da 354 a 344, meno 10 tra ieri e oggi. I guariti, tra ieri e oggi, salgono da 1.167 a 1.184, più 17. I casi positivi da inizio pandemia salgono 1.550 a 1.558, più 8 tra ieri e oggi. Gli isolamenti contumaciali scendono da 328 a 321, meno 7. I ricoveri passano da 26 a 23 (meno 3 tra ieri e oggi), di cui 7 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia salgono purtroppo da 29 a 30, più 1. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali scendono da 56 a 55, meno 1 tra ieri e oggi, e anche i guariti aumentano da 222 a 224, più 2 tra ieri e oggi. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 284 a 285, più 1 tra ieri e oggi. Le persone in isolamento contumaciale scendono da 53 a 52, meno 1 tra ieri e oggi. I ricoveri passano da 3 a , meno , di cui 1 in terapia intensiva (ieri erano 2 meno 1). I decessi da inizio pandemia rimangono 6.

A Cannara i positivi attuali salgono da 37 a 40, più 3, mentre i guariti salgono da 192 a 193, più 1. I casi positivi totali aumentano da 233 a 237, più 4, e salgono da 36 a 39, più 3 tra ieri e oggi, le persone in isolamento contumaciale. I ricoveri sono sempre 1, invariato, di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi da inizio pandemia sono fermi a 4.