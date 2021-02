Coronavirus in Umbria, il bollettino del 4 febbraio 2021

Coronavirus in Umbria, tra ieri e oggi i positivi aumentano di 373 unità. Purtroppo salgono anche le vittime, da 810 a 813, 3 persone scomparse in più.

Nel dettaglio, il computo dei casi positivi in totale da inizio pandemia passa da 36.935 a 37.308 (appunto 373 positivi in più tra ieri e oggi), mentre i guariti, sempre da inizio pandemia, aumentano da 30.126 a 30.304 (178 in più). Tra ieri e oggi i positivi attuali al coronavirus in Umbria passano da 5.999 a 6.191 (più 192; questo numero è la differenza tra i nuovi positivi meno la somma di guarigioni e, purtroppo, decessi). I tamponi effettuati, in 24 ore, sono 3.692, per un totale da inizio pandemia di 608.663 (ieri erano 604.971), mentre i tamponi antigenici effettuati sono 45.578, più 3.832, ieri erano 41.746. I ricoverati in totale sono 438 (ieri erano 431, più 7), di cui 66 in terapia intensiva (ieri erano 64, più 2). Gli isolamenti contumaciali salgono da 7.725 a 7.961 (più 236).

Per quanto riguarda i dati del coronavirus in Umbria nei quattro comuni del comprensorio, questa la situazione secondo la dashboard regionale. Ad Assisi i positivi attuali salgono da 107 a 113 (più 6 tra ieri e oggi), mentre i guariti salgono da 1.309 a 1.314, più 5 tra ieri e oggi. I casi positivi in totale da inizio pandemia salgono da 1.445 a 1.456 (più 11 tra ieri e oggi), le persone in isolamento contumaciale salgono da 94 a 100 (più 6). I ricoveri rimangono 13 (invariati tra ieri e oggi), di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi sono sempre 29. (Continua dopo l’immagine)

A Bastia Umbra i positivi attuali salgono da 156 a 171, più 15 tra ieri e oggi. I guariti, tra ieri e oggi, salgono da 1.053 a 1.056, più 3. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 1.229 a 1.247, più 18 tra ieri e oggi. Gli isolamenti contumaciali salgono da 144 a 158, più 14. I ricoveri salgono da 12 a 13 (più 1 tra ieri e oggi), di cui 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 20. (Continua dopo l’immagine)

A Bettona i casi positivi attuali scendono da 43 a 42, meno 1 tra ieri e oggi, mentre i guariti salgono da 190 a 192, più 2 tra ieri e oggi. I casi positivi da inizio pandemia salgono da 237 a 238, più 1 tra ieri e oggi. Le persone in isolamento contumaciale scendono da 39 a 38, meno 1 tra ieri e oggi. I ricoveri rimangono 4, invariati, di cui 1 in terapia intensiva (invariato), i decessi restano 4. A Cannara i positivi attuali salgono da 19 a 21, più 2 tra ieri e oggi, i guariti rimangono 176, invariato. I casi positivi totali salgono da 197 a 199 (più 2), e salgono da 17 a 19, più 2, le persone in isolamento contumaciale. Due i ricoveri in totale (più 1 tra ieri e oggi), 1 in terapia intensiva (invariato). I decessi rimangono 2.